Campingplatz und Seehotel: Am Achernsee sind noch viele Fragen offen

Sie gilt als „Schandfleck“ am Achernsee bei Achern. Die Ruine des ehemaligen Seehotels. Ein Bebauungsplan soll nun die Möglichkeiten für eine Revitalisierung ausloten. Gleichzeitig gibt es ein neues Konzept für den benachbarten Campingplatz.

Mit der Zustimmung zur Planung für Campingplatz und Seehotel am Achernsee hat der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ortschaftsrat Großweier bei zwei Gegenstimmen weitere Weichen für das vor einem Jahr in Gang gesetzte Bebauungsplanverfahren gestellt. Das Vorhaben stößt insbesondere bei den betroffenen Campern auf Ablehnung.

Allgemein begrüßt wird hingegen der von den Investoren um den Kehler Projektentwickler Jürgen Grossmann zugesagten Neustart für das Seehotel, das am beliebten Achernsee als Schandfleck seit vielen Jahren ein Schattendasein führt. Ob der vorhandene Baukörper saniert oder durch einen bis zu 21 Meter hohen Neubau ersetzt wird, steht allerdings noch immer nicht fest.

Von dem wiederbelebten Hotel aus soll auch das auf dem benachbarten Campinggelände entstehende Hüttendorf bewirtschaftet werden. Die Rede ist ferner von einem „Condomium-Hotel“ mit Apartments sowie von einem Restaurant mit Bar und Außenbereich, das auch Veranstaltungen wie Hochzeiten oder große Familienfeiern ermöglicht.