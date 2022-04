Aerobic-Trend entfacht Boom beim Turnverein Oberachern

Als Peter Baumgärtner in den Achtzigern einen Aerobic-Kurs beim TV Oberachern anbot, kamen die Damen in Scharen. Einige von ihnen sind heute noch dabei.

Stirnbänder und Wadenwärmer gehörten ebenso dazu wie das Marschieren am Platz und der Seitwärtsschritt „step touch”. 1982 schwappte die Aerobic-Welle aus den USA nach Deutschland. In Oberachern hörte der damals 30-jährige Peter Baumgärtner davon und sprang auf den Zug auf. Seit 40 Jahren bietet er beim Turnverein Oberachern Aerobic an.

„Am ersten Abend waren 100 Frauen in der Halle. Ich war perplex”, erinnert sich der heute 70-Jährige. Nach drei Wochen habe er zwei Aerobic-Stunden pro Woche angeboten und in der Turn- und Festhalle wurde es trotzdem eng.

„Von Bühlertal bis Seebach und von Oberkirch bis Wagshurst sind sie gekommen”, erzählt der Fitness-Trainer. Er nahm sich damals Jane Fonda zum Vorbild. Die US-amerikanische Schauspielerin hatte den Trend losgetreten und wurde als Vorturnerin in bunten Leggins und eng anliegenden Gymnastik-Anzügen bekannt.

Die schnellen Bewegungen der Arme und Beine zu lauter Musik wurden im Stehen und auf allen Vieren ausgeführt. Dabei immer wieder bis Acht zu zählen gehörte unbedingt dazu. Genau wie das Dehnen der Muskeln zum Abschluss des Trainings.

Aerobic-Trend machte Turnverein zu den größten der Stadt

„Unser Verein hat durch das Aerobic innerhalb von etwa einem Jahr 500 neue Mitglieder aufgenommen”, sagt der heutige TVO-Vorsitzende Jürgen Schmidt. Diesem Trend und dem Engagement von Peter Baumgärtner sei es mit zu verdanken, dass der Turnverein Oberachern mit bis zu 1.200 Mitgliedern zum größten der großen Kreisstadt Achern wurde.

Step-Aerobic war der nächste Trend, dem Peter Baumgärtner folgte. „Erst hat der Verein 40 Step-Bretter gekauft, aber es waren bis zu 60 Teilnehmerinnen in einer Stunde. Wir wussten nochmal 20 nachbestellen”, erzählt er. Dieses Angebot macht er bis heute zweimal pro Woche rund ums Jahr. Vor der Pandemie kamen 20 bis 40 Frauen in eine Stunde, derzeit etwas weniger. „Einfache Elemente, bei denen man nicht viel denken muss, kommen am besten an. Nach der Arbeit wollen sich die Leute einfach nur bewegen”, sagt der Experte.

Acherner Aerobic-Frauen sind bis heute dabei

In vier Jahrzehnten haben hunderte Frauen an dem Training teilgenommen. Manche sind schon sehr lange und bis heute dabei. „Ich habe mit 40 Jahren damit angefangen und jetzt bin ich 61”, erzählt Heidi Springmann aus Lauf. Die Übungen seien gut für die Kondition und die Koordination.

Ein Fitnessstudio haben wir noch nie gebraucht. Aerobic-Fan Marianne Künstel

Marianne Künstel aus Waldulm gehört zu den treuesten Sportlerinnen. Sie hält sich seit rund drei Jahrzehnten jede Woche mit Step-Aerobic fit. Zwei Freundinnen aus Sasbachwalden und Waldulm motivieren sich gegenseitig, immer wieder zum Aerobic zu gehen: „Wir kommen seit ungefähr 20 Jahren. Ein Fitnessstudio haben wir noch nie gebraucht”, sagt eine von ihnen.

Jane Fonda ist inzwischen 84 Jahre alt und hat aufgehört, Fitness-Videos zu drehen. In einem Interview 2021 sagte sie, ihr Körper schmerze höllisch, aber sie fühle sich trotzdem noch jung. „Gas geben ohne Ende geht eben auf die Gelenke”, weiß auch Peter Baumgärtner.