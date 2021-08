Kommentar

Verblassende Erinnerung an ein außergewöhnliches Land Afghanistan

Die Ereignisse in Afghanistan sind so fern und doch so nah. Denn die zu erwartende Welle von Flüchtlingen wird auch wieder die Kommunen und den Kreis vor gewaltige Probleme stellen. Führt der Weg wieder dahin, wo man 2015 stand? Ein Kommentar von Frank Löhnig.