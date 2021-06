Die Pop-Up-Impfaktionen in der Ortenau laufen unter der Regie der Mobilen Impfteams, die den Impfzentren im Kreis zugeordnet sind. Nach Angaben von Michael Markwirth, dem DRK-Landesbereitschaftsleiter, sind bei dem Aktionstag in der Acherner Hornisgrindehalle, den die Stadt Achern und die Gemeinden Sasbach und Lauf gemeinsam organisieren, rund 45 Helfer in zwei Schichten im Einsatz. Etwa 40 Prozent sind ehrenamtliche Engagierte.

Im Unterschied zu den Kreisimpfzentren setzen die Verantwortlichen in der Hornisgrindehalle auf eine „Tandem-Lösung“. Das heißt, das ärztliche Aufklärungsgespräch und die Vorbereitung der Impfung erfolgen an eine Station. Dieses Vorgehen der Mobilen Impfteams hat sich Markwirth zufolge bewährt, weil der Ablauf für die Impfwilligen deutlich entspannter sei. mr