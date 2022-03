Alkoholisierter Mann randaliert auf Firmengelände in Achern

Nachdem er auf einem Firmengelände in Achern-Mösbach randaliert und einen Mitarbeiter angegriffen hat, ist ein Mann Mitte dreißig in Polizeigewahrsam genommen worden. Er war mit rund zwei Promille alkoholisiert.

Nach einer Körperverletzung auf dem Betriebsgelände einer Firma in Achern-Mösbach am Donnerstag ist ein Mittdreißiger in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Er war zum Zeitpunkt der Tat mit rund zwei Promille alkoholisiert, wie die Polizei mitteilte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Gegen 11.30 Uhr soll er zunächst mit Holzstücken und Steinen auf eine Scheibe und abgestellte Fahrzeuge geworfen haben, bevor er einen Firmenmitarbeiter angegriffen und leicht verletzt haben soll. Dabei seien auch Bedrohungen und Beleidigungen geäußert worden. Ob Sachschäden auf dem Betriebsgelände entstanden sind, bedarf noch der weiteren Ermittlungen.