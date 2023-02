Alkoholkontrollen führen zu Anzeigen in Achern, Appenweier und Renchen

Bei Verkehrskontrollen am Dienstagabend gab es mehrere Fälle von Trunkenheit am Steuer in Appenweier, Achern und Renchen.

Polizisten führten am Dienstagabend mehrere Verkehrskontrollen, unter anderem in Appenweier, Achern und Renchen, durch. Wie die Polizei mitteilte, haben die Beamten bei der gemeinsamen Kontrolle des Verkehrsdienstes Offenburg und des Polizeireviers Kehl bereits nach einer Stunde mehrere Straftaten entdeckt.

So endete die Fahrt eines 33-Jährigen am frühen Mittwochmorgen gegen 0.45 Uhr in der Sander Straße in Appenweier. Sein Alkoholschnelltest ermittelte einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beifahrerin war so stark alkoholisiert, dass Rettungskräfte sie in eine Klinik brachten. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen 0.50 Uhr stoppten die Polizisten den 43-jährigen Fahrer eines Citroen in der Sander Straße. Laut der Polizei saß er mit etwa 0,8 Promille und ohne eine gültige Fahrerlaubnis am Steuer. Die Fahrzeughalterin muss sich nun ebenfalls verantworten.

Die Polizei kontrollierte einen Mann vor seiner Wohnung

Auch im Bereich des Polizeireviers Achern/Oberkirch führten Verkehrskontrollen am Dienstagabend zu Anzeigen. Die Beamten kontrollierten gegen 20.45 Uhr aufgrund des Verdachts auf alkoholisiertes Fahren einen 51-jährigen Mann. Schwankend und deutlich alkoholisiert konnte der Mann vor seiner Wohnanschrift in Achern überprüft werden. Er war nicht mehr in der Verfassung zu einem Alkoholtest. Die Polizisten führten eine Blutentnahme durch.

Mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld muss auch ein 36-Jähriger rechnen. Die Polizei stoppte ihn um 21.55 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Renchen und ein Alkoholschnelltest erbrachte einen Wert von etwa 0,6 Promille.