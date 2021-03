„Amedeo’s Club“ in Achern macht wegen der Corona-Krise dicht

Im Lockdown sind die Türen zu. Bei „Amedeo’s Club“ in Achern werden sie aber auch nach Corona nicht wieder aufgehen: Betreiber Amedeo Pastore gibt seine „Club Bar“ am Acherner Stadtgarten auf. Schuld sind die Fixkosten, die ihm in der Pandemie über den Kopf zu wachsen drohen, denn ein Ende der Krise ist nicht in Sicht.

„Im Moment sehe ich kein Licht“, sagt Pastore, „es ist überhaupt nicht vorhersehbar, wann ich wieder regulär öffnen könnte“. In der Krisenzeit schleppe er einen „schweren wirtschaftlichen Rucksack“ mit sich herum, der sich trotz endlich ausgezahlter Corona-Hilfen immer höher auftürme. „Die November-Hilfen habe ich im Februar bekommen. Dafür bin ich dankbar, aber sie kamen spät.“

Den fehlenden Einnahmen stehen hohe Fixkosten gegenüber, die Pastore weiterhin bezahlen musste. Wie lange das coronabedingt noch weitergehen würde, kann niemand vorhersagen. Schweren Herzens sei er deshalb zu dem Entschluss gekommen, die Notbremse zu ziehen: „Die Geschäftsgrundlage für mich als Selbstständigen ist so nicht mehr gegeben. Ich kann nicht auf Teufel komm raus immer mehr Schulden anhäufen. Die Clubs werden außerdem auch diejenigen sein, die zuletzt wieder öffnen dürfen.“

Die Erlaubnis von Gartenwirtschaften oder andere Zwischenlösungen würden seinem Betrieb nicht wirklich weiterhelfen. Richtig los geht es hier normalerweise erst abends, und das vor allem an Wochenenden, sagt er. „Ich kann nicht ,Vollgas’ alles bezahlen, wenn ich nur mit ,Viertelgas’ arbeiten darf.“

Was mit den Räumen des Clubs passieren wird, weiß Pastore nicht: Innerhalb von zwei, drei Tagen nach der Entscheidung habe er bereits das meiste ausgeräumt. „Ich hatte erst noch die Hoffnung, im Acherner Industriegebiet Räume stattdessen zu bekommen“, sagt er. Das habe aber nicht geklappt. Dass er in seinem Hauptberuf Marktleiter in einem Baumarkt ist, sei in dieser Situation seine Rettung, wie er sagt: „Andere in der Branche müssen sich ihre Lebensversicherungen auszahlen lassen.“

Leider werden noch viele Andere folgen. Eine Achernerin auf Facebook

„Ein Teil des Nachtlebens in Achern ist jetzt Geschichte“, schreibt ein Acherner im sozialen Netzwerk Facebook, wo am Montag zahlreiche Nutzer ihr Bedauern über das Aus des Lokals ausdrückten. „Leider werden noch viele Andere folgen“, vermutet eine Nutzerin, eine andere schreibt: „Schade, das war das Einzige, wo man noch tanzen gehen konnte.“

Getanzt wird auch im Theodor Noise Cub im Acherner Industriegebiet schon lange nicht mehr: Am 7. März 2020 wurde hier die letzte Party gefeiert, erinnert sich Betreiber Marcus Möhrmann. 2020 sei er noch guter Dinge ins 17. Jahr des Club-Bestehens gestartet, hatte viele Pläne und stellte sich vor, das Umfeld des Clubs zu einer Art „Künstlerviertel“ zu machen. Stattdessen ist es dort nun gezwungenermaßen seit 13 Monaten still. Am meisten verärgert ihn an der Situation, dass es keine Planbarkeit gebe. „In diesem Jahr wird das sicherlich auch nichts mehr“, sagt er, „aber ich habe die Hoffnung, dass es 2022 weitergeht“.