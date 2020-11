Konzept „Achern Plus“

Ergänzende Vorschläge für das Gevas-Verkehrskonzept legte die CDU unter der Überschrift „Achern-Plus“ vor. Ziel ist nach den Worten des Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Gemeinderat, Karl Früh, „ein freundliches Achern“, in dem die Bürger „frei wählen dürfen“, ob sie gerade Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer sein wollen. Die CDU geht davon aus, dass die Verkehrsprobleme in der Hauptstraße nicht durch die Hauptstraße selbst entstehen, sondern in der Verkehrslast, die durch die Ein- und Ausfahrt in die Innenstadt entsteht. Gefordert wird deshalb ein direkter Anschluss der Nordtangente an die Bundesstraße 3 in Höhe des künftigen Klinik-Standorts „Brachfeld“. Sollte diese neue Tangente den erwarteten „Erfolg“ haben, schlägt die CDU den Verzicht auf den Scheck-in-Kreisel“ vor. mm