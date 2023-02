Angestellte erkennt Diebin in Supermarkt in Achern

In einem Supermarkt in Achern hat eine Angestellte eine Ladendiebin erkannt. Als sie die 46-Jährige ansprach, flüchtete diese. Eine eingeschaltete Polizeistreife konnte die Diebin später fassen.

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Achern als mutmaßliche Diebin vom Vortag wiedererkannt und von einer Angestellten festgehalten worden. Die Polizei teilte mit, dass sich die 46-Jährige zwar zunächst losriss, aber nicht entkam. Einer alarmierten Polizeistreife gelang es, die Verdächtige festzunehmen. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen räuberischen Diebstahls.