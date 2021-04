Der Hof in Litzloch (Achern-Gamshurst) ist uralt und er war in sehr schlechtem Zustand, als Sibylle Schoch ihn mietete. Jetzt ist er für sie und ihre drei Kinder ein heimeliges Zuhause. Doch der Verkauf des Anwesens gefährdet die Idylle.

Die Pferdekennerin hat einen Mietvertrag für zehn Jahre und ein Vorkaufsrecht für den Hof, den sie seit 2017 bewohnt. In Eigenarbeit und auf eigene Kosten hat sie Böden und Fenster erneuert, das Gelände gepflegt und einen Stall gebaut und damit den Wert des Hauses erheblich gesteigert.

Jetzt habe ihr Vermieter ihr nahegelegt, zu kaufen oder auszuziehen. Den Kaufpreis, den man ihr nannte, kann die Alleinerziehende aber nicht aufbringen.

Sibylle Schoch will Mieterin bleiben

„Ich habe hier so viel gemacht, aber das wird nicht wertgeschätzt. Ich bin richtig enttäuscht”, sagt die 53-Jährige mit den hellblonden Locken. Wenn sie auf Dauer als Mieterin bleiben könnte, wäre ihre Welt in Ordnung. Auf dieses Wunder hoffe sie – oder auf einen Lottogewinn, um doch das Vorkaufsrecht nutzen zu können.

Ihr Einkommen, das sie mit Nachtschichten in der Industrie verdient, reicht für Miete und Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder. Was übrig ist, investiert sie immer wieder in Verbesserungen an Haus und Hof. Gerade hat sie ein Tor gebaut und geplant, den Boden in der Diele des Hauses zu erneuern.

Ihr Lebensstil ist bescheiden: Regale, Betten, Sessel, Bänke und Sofa bauten sie aus Paletten. Ihre Schränke, Tische und Stühle sind selbst restauriert. Ihre Brillen in ungewöhnlichen Formen und Farben gestaltet sie selbst. Geheizt wird mit drei Holzöfen: einem Küchenherd, einem im Obergeschoss und einem weiteren im Wohnzimmer – wie früher. „Für uns ist das hier alles”, sagt die gebürtige Scherzheimerin.

Pferdeflüsterer Tamme Hanken als Vorbild

Die Freiheit auf dem alten Hof in Litzloch liegt auf dem Rücken der Pferde, von denen Sibylle Schoch derzeit sieben hält. Es waren auch schon mehr, wenn sie sich zeitweise um die kranken oder misshandelten Tiere anderer Besitzer kümmert.

Pferdeflüsterer Tamme Hanken war ein Vorbild für sie. „Er war zweimal bei uns, als wir noch in Frankreich wohnten.” Auch sie finde leicht Zugang zu Pferden und helfe ihnen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung über erlittenes Leid hinweg.

Ich habe hier so viel gemacht, aber das wird nicht wertgeschätzt. Sibylle Schoch, Hof-Mieterin

Ihre Erfahrung und ihr großes Herz zeigten ihr auch, dass Pferde schwer kranken Menschen gut tun. Deshalb kommen Besucher zu ihr, für die der Umgang mit den Tieren wie eine Therapie ist. „Das würde ich gern noch ausbauen”, sagt die Hofchefin. Täglich kümmert sie sich um Haushalt, Kinder und Pferde und gleichzeitig um drei Hunde, eine Katze und das Schwein Schnitzel.

Brief an Ministerpräsident

Weil der bevorstehende Verkauf ihre Existenz bedroht, schrieb Sibylle Schoch an Ministerpräsident Wilfried Kretschmann. Er antwortete ihr auch und gab ihren Hilferuf an einen Landtagsabgeordneten weiter. Nach jedem Strohhalm sei sie bereit zu greifen, sagt die Mutter. „Es kommen Leute her und schauen sich alles an. Sie reden darüber, dass unser Haus abgerissen werden soll”, erzählt sie: „Da kriege ich Angst.”

Familie hat schon einmal alles verloren

Familie Schoch verlor nämlich schon einmal alles, als ein Hochwasser ihr Anwesen in Frankreich überflutete. Mehr als ein Jahr waren sie danach wohnungslos, schlüpften erst in einer Hütte im Wald unter, dann in einem Tierstall. Sie war damals völlig verzweifelt.

Der Neuanfang in Litzloch fand ohne den Vater der Kinder statt, denn die Beziehung zerbrach an der schwierigen Lebenssituation. „Wie eine Löwin” wolle sie für das Zuhause für ihre Kinder und die Tiere und kämpfen, sagt Sibylle-Michaela Schoch. Wer ihr helfen möchte, findet sie bei Facebook und kann sie erreichen unter der Telefonnummer (01 76) 32 06 41 18.