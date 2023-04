Arbeiten für die Fischtreppe in Achern werden unter Protest vergeben

Die umstrittene Fischtreppe an der Acher wird nach einem Gemeinderatsbeschluss gebaut. Der Auftrag wurde für etwa 1,6 Millionen Euro an die Firma Rendler Bau aus Offenburg vergeben.

Fünf Gemeinderäte haben gegen die Arbeitsvergabe für den Bau der Fischtreppe an der Acher in Oberachern gestimmt. 16 Mitglieder des Rats stimmten diesen Montag dafür und eines enthielt sich. Der umstrittene Bau ist seit 2012 angekündigt. Beauftragt wird nach diesem Mehrheitsbeschluss die Firma Rendler Bau aus Offenburg als der günstigste von vier Bietern.

Sie übernimmt die Erd-, Beton- und Stahlwasserbauarbeiten für das 60 Meter lange und sieben Meter breite Betonbauwerk direkt unterhalb des Mühlbach-Auslasses an der Acher in der Oberen Bergstraße. Der Auftragswert beträgt 1,626 Millionen Euro.

Nochmals wandte sich Stadträtin Rosa Karcher aus Oberachern (CDU) gegen das Vorhaben. Sie halte die Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zur Durchgängigkeit von Gewässern für Fische hier „nicht für gerechtfertigt“. Große Fische kämen nach diesem neuen großen Aufstieg nur wenige hundert Meter weiter und fänden dort eine Fischtreppe für kleine Fische vor, die sie nicht nutzen könnten.

Stimmen des Gemeinderats zur Fischtreppe in Achern: „legaler Irrsinn“ und Pflichtaufgabe

Als „legalen Irrsinn“ bezeichnete Eberhard Dinger (ABL) den dahinter stehenden Ökopunkte-Handel. „Wir generieren hier etwa eine Million Ökopunkte“, erklärte er. Sie würden für den Ausgleich des Eingriffs in die Natur durch den Bau des neuen Krankenhauses in Achern benötigt. Von den 53 Betonbecken der Fischtreppe, die gebaut werden, finanziere die Stadt rechnerisch etwas mehr als acht, denn sie bekommt für die Baumaßnahme einen Zuschuss von 1,55 Millionen Euro.

Für jedes dieser acht Becken, alle etwa in der Größe eines Ehebetts, könne sie in der Folge die Versiegelung eines Fußballfeldes „besten Bodens“ kompensieren. Das werde vom Regierungspräsidium, vom Wasserwirtschaftsamt und von der Fischereiaufsichtsbehörde unterstützt. Die ABL lehnte die Arbeitsvergabe geschlossen ab.

Die Grünen im Gemeinderat stimmten hingegen zu, wollten dies aber nicht falsch verstanden wissen. Schließlich gehe es um die Arbeitsvergabe. „Wir wurden dazu gezwungen vom Regierungspräsidium“, formulierte Fraktionsvorsitzender Martin Siffling. Wäre man den Schritt nicht gegangen, „hätten wir eine abgekriegt und die Förderung wäre uns auch noch flöten gegangen.“

Es sei eine Pflichtaufgabe, diese Fischtreppen anzulegen, rief Edgar Gleiß für die Freien Wähler in Erinnerung. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, das zu machen, „auch wenn man Zweifel hat.“ An die problembehafteten Beratungen darüber erinnerte Karl Früh, Fraktionsvorsitzender der CDU. Er wolle das Thema jetzt vom Tisch haben.

In der Tat habe das Thema keinen Spaß gemacht, bestätigte Oberbürgermeister Klaus Muttach. Die Stadt sei in der Pflicht, die Durchgängigkeit der Acher herzustellen. Er räumte ein, dass „die eine oder andere Kritik an dem Vorhaben nachvollziehbar“ sei. Doch er sei froh, auf diese Art eine Million Ökopunkte bekommen zu können. Sonst müsste man für den Krankenhausbau auf den Ökopunktekonten der Stadtteile „räubern“.

Alois Berger-Köppel (SPD) erinnerte daran, dass das Wehr in der Acher mit dem hohen Absturz von fast fünf Metern kaputt ist und erneuert werden muss. Wichtig sei, dass es dafür Zuschüsse gebe und die Stadt das nicht selbst tragen müsse.