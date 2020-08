„Auf die Fragen von Heute gibt es Antworten von Gestern“ - Acherner Katholiken sind empört

Von unserem Mitarbeiter Roland Spether

„Der Papst in Rom kann sagen was er will, ich bleibe katholisch“. Der bei Katholiken oft gehörte scherzhafte Satz mit ironisch- kritischem Unterton klingt auch nach Protest, Widerstand und Ärgernis, wie dies jetzt wieder quer durch alle bundesdeutschen Bistümer bis hinein in das Dekanat Acher-Renchtal zu spüren ist.

Denn am 20. Juli 2020 hat die Kongregation für den Klerus die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ veröffentlicht und eine Welle des Protestes ausgelöst, die von den Bischöfen bis zu den engagierten Frauen und Männern an der Basis reicht und teils für komplettes Unverständnis angesichts dieses „Schreibens der Hilflosigkeit und Wirklichkeitsferne“ sorgte.

„Die Instruktion ist für uns keine Hilfe, sie zeigt uns keinen Weg auf, wie wir künftig die Zusammenlegung der Pfarreien bilden sollen“, so Dekan Georg Schmitt im Blick auf das Konzept „Pastoral 2030“. Denn bis dahin soll aus den 29 Pfarreien des Dekanats eine Kirchengemeinde mit einem Leiter werden, der Pfarrer sein muss und die Gesamtverantwortung für die Seelsorge und Pastoral trägt. Sicherlich müsse jetzt genau und sorgfältig geprüft werden, was in der Instruktion stehe, die ganz stark auf den Klerus und damit die Priester als Geweihte ausgerichtet sei und weniger auf die „ungeweihten Frauen und Männer“ und deren Bedeutung und Tätigkeitsfelder.

Nur der Pfarrer kann Leiter sein „Das Amt des Pfarrers dient der umfassenden Seelsorge. Daher muss ein Gläubiger die Priesterweihe empfangen haben, damit er gültig zum Pfarrer ernannt werden kann“, so die Instruktion. „Wer die Weihe nicht hat, kann, auch nicht im Falle des Priestermangels, weder den Titel noch die entsprechenden Funktionen erhalten“. Soweit die Theorie aus Rom, die Praxis vor Ort im Dekanat Acher-Renchtal sieht anders aus. Denn aus den aktuell sechs Seelsorgeeinheiten mit 29 Pfarreien und vier Filialen soll es nur noch eine Kirchengemeinde mit einem Pfarrhaus als „Sitz der Pfarrei“ mit allen Aufgaben und Diensten einer Pfarrverwaltung von der Taufe bis zum Tod geben. Es könnte auch sein, dass in der Pfarrei neu ein oder zwei „Pastorale Zentren“ mit jeweils einem Priester eingerichtet werden, an denen neben der zentralen Verwaltung auch Glaubenskurse oder katechetische, karitative und kirchenmusikalische Angebote stattfinden. Pfarrer Joachim Giesler legte beim Blick auf diese neue Realität und die Frage, wie soll ein Pfarrer da noch „Leitung“ wahrnehmen, schon etwas die Stirn in Falten. Denn dazu gehören etwa der Vorsitz des Stiftungsrates, die Verantwortung für die kirchlichen Kindergärten, die Aufgabe eines Dienstvorgesetzten für die pastoralen Mitarbeiter und alles, was im haupt- und ehrenamtlichen Bereich einer Kirchengemeinde so läuft. Die „klerikale Grundstruktur“ der Kirche werde dem Menschen von heute und seinem alltäglichen Leben nicht mehr gerecht, denn die Welt in Europa habe sich kolossal verändert. Was früher ein Pfarrer so nebenbei mitmachte, gehe heute allein aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht mehr. Es gebe so viele Verwaltungsvorschriften, für die ein Pfarrer nicht ausgebildet sei. „Das kann ein Leiter von 29 Pfarreien gar nicht mehr überblicken“. Deshalb müsse die Kirche die Laien verstärkt in den Blick nehmen, die durch Taufe und Firmung zur Mitarbeit und zur Übernahme von Verantwortung als „gemeinsames Volks Gottes unterwegs“ berufen seien, so Gießler. „Die Laien wollen ja Verantwortung in der Kirche übernehmen, diese mitgestalten und dabei auch ernst genommen werden.

„Auf die Fragen von Heute gibt es Antworten von Gestern“, meinte Ursula Knoll-Schneider (Lauf), die Pfarrgemeinderätin, Vorsitzende des Dekanatsrates und Vorstandsmitglied des Diözesanrates der Erzdiözese Freiburg ist. Der erste Teil der Instruktion mit der aktuellen Beschreibung von Kirche sei realitätsnah, doch dann gebe es in den Schreiben wie einen Bruch mit realitätsfernen Antworten.

„In meiner Lesart wir der Klerikalismus zementiert und die nicht geweihten Frauen und Männern erhalten nicht die Anerkennung, die sie theologisch und pastoral verdienen“. Dies beziehe sich primär auf die Leitung einer Pfarrei, die nach der Instruktion ausschließlich den geweihten Priester zustehe.

„Wir müssen den synodalen Weg weiter fortsetzen“, so Knoll-Schneider, die dies für den Prozess der Erzdiözese „Pastoral 2030“ für dringend nötig hält. „Wir müssen uns in den Pfarreien so aufstellen, dass wir zukunftsfähig sind und dies wird uns auch gelingen, aber nicht mit den Lösungsansätzen der Instruktion“.

Auf die Fragen von Heute gibt es Antworten von Gestern. Ursula Knoll-Schneider, Pfarrgemeinderätin

Seit Langem engagiert sich Regine Schwall-Geier in der Seelsorgeeinheit Achern, sie ist Vorsitzende des Pfarrgemeinderates und damit mit den Fragen betraut, die Kirche aktuell und auf Zukunft hin beantworten muss.

Frauen wollen mehr Verantwortung

„Wir müssen an der Basis als Laien Verantwortung übernehmen und möglichst viele Menschen mitnehmen. Kirche muss auch in der Gesellschaft präsent sein und dies mit viel Optimismus und Zuversicht“. Tatsache sei, dass die Kirche wie die in der hiesigen Seelsorgeeinheit zu einem großen Teil von Frauen getragen werde, deshalb müsste ihnen auch beispielsweise in der Leitung einer Pfarrei oder in anderen Ämtern mehr Verantwortung übertragen werden.

„Jesus hat ja auch den Frauen vertraut und sie respektiert“, so Schwall-Geier. In diesem Zusammenhang verwies sie auch auf die „revolutionäre“ Seite Jesu, in dem er sich gegen die Obrigkeit und das „reine“ Gesetz stellte. Gut sei, dass die deutschen Bischöfe fast einmütig Kritik an dem Schreiben äußern. Doch enttäuschend sei, wie weit weg sich der Vatikan von der Realität von Pfarreien und Seelsorgeeinheiten befindet.