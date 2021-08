Aufforstung unter erschwerten Bedingungen

Hüllen um junge Bäume: Ist der Schutz in Acherner Wäldern wirklich notwendig?

Die so genannten Tubex-Hüllen an jungen Bäumen stören auch in Achener Wäldern das Landschaftsbild. Eine echte Alternative gibt es allerdings nicht, versichern die Beteiligten.