Dafür erhielt Christoph Eitel unter der Wahlleitung von Oberbürgermeister Klaus Muttach das einstimmige Vertrauen der etwa 50 anwesenden Mitglieder. Gleiches Votum bekamen die neuen Wegewarte Nicole Röder und Gerhard Fallert, Susan Schultze übernimmt kommissarisch die Kasse und Josef Schell die Verwaltung der Mitglieder. Die Aufgabe einer Beirätin wird Christine Rösch wahrnehmen. Vor der Wahl wurde der Tagesordnungspunkt „Auflösung des Schwarzwaldvereins“ einstimmig gestrichen.

Die kommissarische Vorsitzende Susan Schultze zeigte sich sichtlich erleichtert, dass die dritte Mitgliederversammlung seit September 2021 „unter etwas anderen Vorzeichen“ ablief als vorgesehen. „Die gute Nachricht ist, dass wir einen Rumpfvorstand präsentieren können und den Verein nicht auflösen müssen“.

Mit diesem sehr erfreulichen „Wegweiser“ fiel auch allen anwesenden Mitgliedern ein mächtiger Stein vom Herzen, denn immerhin besteht der Verein seit 138 Jahren, gehört mit zu den ältesten in der Stadt und ist deshalb für den Hauptverein als Standort am Fuße des Schwarzwaldes unverzichtbar, wie Präsident Meinrad Joos ausrichten ließ. „Wir haben mit Herzblut daran gearbeitet, den Verein in eine gute Zukunft zu führen“, so Vizepräsident Werner Hillmann.

Oberbürgermeister Muttach machte Vorstandssuche zur Chefsache

Welchen Stellenwert die Ortsgruppe Achern für den Schwarzwaldverein hat und wie wichtig für eine Weiterführung der Arbeit ist, wurde auch daran deutlich, dass der Hauptverein den Acherner Wanderfreunden mit dem Vizepräsidenten Werner Hillmann, dem Regionsvertreter Mitte-Nord, Dieter Blaeß, und dem Bezirksvorsitzenden Gerd Seiert kompetente und engagierte Wegbegleiter an die Seite stellte, um das zu verhindern, was viele in den letzten Monaten ohne ein komplettes Vorstandsteam befürchteten.

Doch es wurden wahrlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, Oberbürgermeister Klaus Muttach klinkte sich in die Lösung des Problems ein, machte die Suche nach einem neuen Vorstand gleichsam zur Chefsache und führte mit Susan Schultze und den Verantwortlichen vom Hauptverein einige Gespräche. Nun sollen die vakanten Vorstandspositionen sukzessive mit Personen besetzt werden, was der neue Vorsitzende und Maschinenbau-Ingenieur engagiert angehen möchte. „Ich fühle mich dem Schwarzwaldverein sehr verbunden“, so Christoph Eitel, der seit 45 Jahren Mitglied ist, sich gerne in der Natur aufhält und „großes Interesse daran hat, dass der Verein weiter besteht“.

Dazu bekommt er quasi von allen Seiten persönliche und fachliche Unterstützung, wie von Gerd Seiert, der den Entwurf eines Flyers präsentierte, mit dem in Achern und den Gemeinden des Achertals über die Arbeit des Schwarzwaldvereins informiert und Werbung für die Vereine in Achern und Ottenhöfen gemacht werden soll. Auch werden die sieben Vereine im Bezirk der Acherner Ortsgruppe Angebote für Wandertouren machen. „Wir werden weiter machen, wir geben nicht auf“, so Gerd Seiert, auch Werner Hillmann zeigte sich sehr zuversichtlich, dass sich der Verein neu aufstellen könne.