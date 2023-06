Aula-App sorgt im Gymnasium Achern für mehr Demokratie

Wenn die Schullaufbahn beendet ist, beginnt der Ernst des Lebens. Aus Schülern werden dann schlagartig aktive, demokratische Bürger. Zumindest erwartet das die Gesellschaft von ihnen, sobald sie mit der Schule fertig sind, sagt Marina Suhm.

Die Deutsch-Lehrerin leitet zusammen mit ihrem Kollegen Yannick Schürken das Aula-Modul am Gymnasium Achern. Module sind Fächer, welche die Schüler selbst wählen können. Seit 19. Mai nutzt die Schule die Aula-App, ein Programm, das Schülern ermöglichen soll, sich stärker demokratisch einzubringen und aktiv an Entscheidungsprozessen teilzuhaben.

Zugriff zur Plattform haben alle Lehrer und Schüler des Gymnasiums. In der App gibt es unterschiedliche Räume, zu denen zum Beispiel nur Schüler, nur Lehrer oder nur Schüler einer bestimmten Stufe Zugriff haben.

Erst Entwurf, dann Umsetzung

Mit einem Klick auf einen der Räume zeigen sich dem Nutzer dann eine Reihe von Ideen, die Schüler eingetragen haben. Einer will zum Beispiel, dass alle Schüler ab der neunten Klasse iPads bekommen, ein anderer schlägt vor, dass die Schule Tischtennisschläger zum Ausleihen anschafft.

Ist die Idee in der App eingetragen, können alle Schüler des jeweiligen Raumes ihre Stimme für sie abgeben. Haben das 30 Prozent der Schüler getan, macht sich der Ideengeber an die Ausarbeitung. „Dabei müssen die Schüler unter anderem finanzielle oder rechtliche Aspekte beachten“, sagt Suhm.

Der Entwurf der Ausarbeitung geht dann weiter an die Schulleitung. Bevor die App in der Schule online ging, haben die Schüler des Moduls zusammen mit der Schulgemeinschaft einen Vertrag erarbeitet, in dem auch steht, was bei der Ausarbeitung der Ideen beachtet werden muss. „Schon das war ein demokratischer Prozess“, sagt Suhm.

Die Schulleitung überprüft den Entwurf und gibt im Optimalfall ihr Okay. Die Idee wird dann noch einmal zur Abstimmung freigegeben. Stimmen 50 Prozent der Schüler des jeweiligen Raumes dafür, wird sie umgesetzt.

Wenn man spürt, dass man etwas tun kann, dann passiert auch eher etwas. Marina Suhm

Deutsch-Lehrerin

Soweit hat es bisher noch kein Vorschlag geschafft, manche stehen aber kurz davor. Suhm stellt eine positive Entwicklung fest: „Schüler machen Werbung für ihre Ideen, verbreiten diese und diskutieren. Wenn man spürt, dass man etwas tun kann, dann passiert auch eher etwas.“

Beim Diskutieren helfen soll auch die Kommentarfunktion der Plattform. Hier können Schüler gemeinsam Argumente für oder gegen eine Idee finden. Hilfe bekommen sie von den sogenannten Moderatoren. Das sind Schüler, die sich einmal pro Woche zum Aula-Modul treffen.

Moderatoren helfen Ideengebern

„Sie helfen den Ideengebern dabei, Argumente zu finden, sortieren Beiträge und löschen Vorschläge, wenn es sein muss“, sagt Suhm.

Darüber hinaus hängen sie die drei Ideen mit den meisten Stimmen an die „Demokratie-Wand“, sodass die Schüler auch außerhalb der App sehen können, welche Ideen am meisten diskutiert werden.

Die Aula-App sei allerdings nur ein Tool, betont Suhm, das den Diskurs fördern soll. Sie soll keine Konkurrenz zu Schüler- oder Klassensprechern darstellen.