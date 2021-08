Viele Branchen suchen händeringend nach Auszubildenden – doch die fehlen vielerorts. Manche vermuten einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, andere sind sich da nicht so sicher.

Rückgang an Interessenten

Gefühlt, so sagt Bernd Peters, geht die Zahl der Bewerbungen von Berufsanfängern in seinen Geschäften zurück. Vier Kaufhäuser betreibt Peters in Achern, Oberkirch, Bühl und Freudenstadt. Und auch wenn letztgenannter Standort mehr als 50 Kilometer entfernt ist von Achern – die Situation ist dort gleich.

„Allerdings kommt es uns bei unseren Auszubildenden dann doch vielmehr auf die Qualität als auf die Masse der Bewerbungen an“, sagt der Kaufhaus-Chef. Wenngleich ihn nicht überrascht, wenn immer mehr Unternehmen in der Ortenau darüber klagen, dass es offenbar noch nie zuvor so wenige Auszubildende gegeben habe, wie in diesem Jahr.

Schnell kommt da vielerorts die Vermutung auf, dass es hierfür einen direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geben könnte. Bernd Peters denkt da allerdings anders.