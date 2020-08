Ausflugstipps abseits der Massen im Acherner Umland

Wohin in den Ferien, wenn man nicht oder kaum verreisen kann? Die Redaktion gibt Ausflugstipps im Acherner Umland, die (noch) nicht allzu bekannt sind.

Zuhause statt Zypern, daheim statt „Dom-Rep” heißt es Corona-bedingt in diesem Jahr. Für die Daheimgebliebenen in der Region hat die Redaktion für die letzten Meter der Sommerferien deshalb Ausflugstipps jenseits von Mummelsee und Co gesammelt, die auf der Liste der bekanntesten Ziele und Aktivitäten rund um Achern nicht ganz oben stehen.

Eine „wildromantische Wanderung entlang des Wilden Sasbachs ” gehört zu den Geheimtipps in Sasbachwalden, wie Franziska Müller von der dortigen Tourist-Info verrät. Nach dem Start an der Straubenhofmühle geht es direkt am ersten Schnapsbrunnen vorbei und dann über Felsen und Brücken den Bach entlang.