Auto brennt in Achern

Ein brennendes Auto in Achern ist einem Zeugen am Montagabend aufgefallen. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden.

Ein Auto ist am Montagabend in Achern in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 21.45 Uhr den brennenden BMW in der Oberacherner Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Achern konnte den Brand zeitnah löschen. Dennoch konnte ein erheblicher Schaden nicht mehr verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Bisher kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache durch das Polizeirevier Achern/Oberkirch dauern an.