Auto erfasst Fußgängerin auf Fußgängerüberweg in Achern

An einem Fußgängerüberweg am Adlerplatz in Achern ist eine 55 Jahre alte Frau am Donnerstagmittag von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass ein Auto anhielt und die Frau passieren ließ, aber aus der Gegenrichtung ein weiteres Auto auf den Überweg zu fuhr und die Frau um 12:15 Uhr erfasste.

Eine medizinische Versorgung der Leichtverletzten an der Unfallstelle war nicht erforderlich; sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach dem Autofahrer oder der Autofahrerin, die am Zebrastreifen angehalten hat. Zeugen können sich unter (0 78 41) 7 06 60 melden.