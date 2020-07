Verkehr

B3 bei Sasbach nach schwerem Unfall gesperrt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Die B3 bei Sasbach in Höhe Auffahrt L87a ist nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen derzeit in beiden Richtung gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Dienstag in einer Erstmeldung mitteilte.