Bandendiebstahl in Acherner Parfümerie

Nachdem drei Unbekannte während des Diebstahls in einem Aacherner Geschäft von einem Mitarbeiter erwischt wurden, haben sie es trotzdem geschafft eine kleine Summe zu erbeuten.

Am Donnerstag

Eine bislang unbekannte Gruppe hat gestern in einer Acherner Parfümerie 100 Euro aus der Kasse entwendet.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, handelte es sich dabei um zwei Frauen und einen Mann, welche am Donnerstag gegen 16.50 Uhr in einer Parfümerie in der Hauptsstraße verweilten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lenkten die beiden Frauen eine Verkäuferin ab, während der männliche Tatverdächtige einen Kosmetikartikel bei einer Kassiererin bezahlte. Hierbei griff der Unbekannte in die Kasse und entnahm ein Geldbündel. Dank des schnellen Eingreifens der Angestellten konnte der Diebstahl zunächst verhindert werden. Nachdem die drei Tatverdächtigen den Laden verlassen hatten, mussten die Mitarbeiterinnen feststellen, dass zwei 50-Euro-Scheine fehlten.