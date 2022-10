Rekord: Mehr als 10.000 Besucher beim Acherner Bauernmarkt

Der „Goldene Oktober“ bescherte Achern einen Bauernmarkt wie aus dem Bilderbuch, herrliches Herbstwetter zog die Besucher in Massen in die Stadt und an manchen Ständen purzelten die Rekorde. „So schnell hatten wir einen 35 Meter langen Nusszopf noch nicht verkauft“, freute sich Jürgen Kammerer von „Peters guter Backstube“.

Zwei Stunden nach dem Anschnitt durch Oberbürgermeister Klaus Muttach, Monika Ross von „Achern aktiv“ und Geschäftsführer Bruno Ketterer fand sich kein Stückchen mehr auf dem „Kuchenblech“ und die Leckerei war wie in über 25 Jahren zu Gunsten der Acherner Werkstatt der Lebenshilfe verkauft.

„Das Wetter ist super, alle wollen raus und einen schönen Tag erleben“, so die Erklärung von Kammerer zum rekordverdächtigen Verkauf des Riesenkuchens. Dessen Erlös wird zu 100 Prozent gespendet, wofür sich Frank Breuninger bei den Peters-Bäckern und „Achern aktiv“ bedankte, vor allem auch für die seit Jahrzehnten gelebte Solidarität und Integration von Menschen mit Handicap.

Zeichen der Wertschätzung

Dies bekräftigte OB Klaus Muttach und er verwies darauf, dass es trotz der aktuellen Krisen und Problemen es auch vieles gebe, was den Menschen gut tue und wofür sie gerade im Blick auf die vielen Waren und Lebensmittel des Bauernmarktes dankbar sein dürfen.

Dass so viele Besucher kamen und tatsächlich auch bei den Marktleuten einkauften, war ein Zeichen der Wertschätzung der heimischen Produkte. Denn auch die Landwirte spüren derzeit deutlich die Krise, denn zu den stetig zunehmenden Auflagen und Verordnungen kommen jetzt die Diesel- und Energiepreise hinzu, wie zu hören war.

Nicht zu vergessen der seit dem 1. Oktober festgesetzte Mindestlohn von zwölf Euro die Stunde, der gerade den landwirtschaftlichen Betrieben zu schaffen macht.

Mindestlohn als Problem

„In Spanien liegt der Mindestlohn bei 6,70 Euro, in Rumänien bei 2,80 Euro und in Italien gibt es gar keinen gesetzlichen Mindestlohn“, meinte eine Bauersfrau. Hinzu kommen die seit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Preise insgesamt und besonders bei den Lebensmitteln und den Grundprodukten, was doch so manchem beim Blick in den Geldbeutel von einem Kauf abhält.

Wie sich dies etwa auf den Nusszopf von „Peters guter Backstube“ auswirkte, verdeutlichte Bruno Ketterer daran, dass seit einem Jahr der Preis für die Butter um 100 Prozent und der für Mehl um 40 Prozent gestiegen seien.

Grundsätzlich lasse sich sagen, dass allein die Rohstoffe für Backwaren um 15 bis 20 Prozent stiegen, dazu kommen noch Faktoren wie Lohn- und Energiekosten. „Vor fünf Jahren kostete ein normales Brötchen 30 Cent, heute liegt es zwischen 45 und 55 Cent.“

Einige Lücken bei Marktständen

Dass nicht nur gefühlt sehr viele Menschen in der Stadt waren, sondern auch tatsächlich, ergab eine (nicht repräsentative) Zählung. So passierten um 11 Uhr innerhalb einer Minute 60 Personen den Zähler, was sicherlich nicht über die ganze Zeit der Marktöffnung von 8 bis 18 Uhr der Fall war. Dennoch dürfte entlang der Marktmeile vom Adlerplatz bis in die Oberstadt die Besucherzahl im unteren fünfstelligen Bereich gelegen haben und für einen Rekord gesorgt haben, der sich bereits beim Kuchenanschnitt und der offiziellen Eröffnung um 9.30 Uhr andeute.

Deshalb gab es bei den Verantwortlichen von „Achern aktiv“ um Monika Ross und die „Marktmeister“ Sandra Vierthaler und Eberhard Dinger nur strahlende Gesichter, auch wenn coronabedingt die eine oder andere Lücke war. Dennoch hatten 115 Marktleute ihre Stände aufgebaut und präsentierten einen prall gefüllten Warenkorb mit heimischen Produkten und eigenen Erzeugnissen, die stark nachgefragt waren, zumal Kunden aus der ganzen Region kamen und gezielt ihre Stammhändler aufsuchten.

„Wir kommen aus Baden-Baden und besuchen alle Bauernmärkte in Achern“, meinte eine „Mädelsrunde“, als sie von Reinfried Rettig leckere „Versucherle“ der neuen Apfelsorte „Fräulein“ genießen durften. Dabei ließen sie auch wissen, dass sie auch das Jahr über immer wieder nach Achern kommen, um einzukaufen.