Die Nachfrage nach Bauland ist riesig, aber bis zur Unendlichkeit weiterbauen, das funktioniert natürlich nicht: Die Gemeinden, vor allem in den engen Schwarzwaldtälern, stoßen an geografische Grenzen, aber auch an rechtliche.

Was die Kommunen in der Region gemeinsam haben: Ein bisschen was geht noch. Wachsen will man dabei aber nur so viel, dass die Infrastruktur in den Orten nicht überlastet wird.

Besonders deutlich ist das alles in Seebach: Grenzen für Häuslebauer setzen dort neben der Topografie die Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Diese machen 93 Prozent der Gemarkungsfläche aus. Nebenbei bekommt die Gemeinde dafür auch keine Ersatzleistungen, anders als bei ökologischen Maßnahmen, die sonst Eingriffe in die Natur ausgleichen sollen und den Kommunen dafür „Ökopunkte“ einbringen.