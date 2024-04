Am Dienstag kamen die Zäume. Die Stadt Achern hat weite Teile des Abenteuerspielplatzes im Stadtgarten sperren lassen. Das dürfte vor allem für jene Eltern mit Kindern eine böse Überraschung werden, die an diesem 1. Mai das schöne Wetter für einige Stunden im Acherner Zentrum nutzen wollten.

Und es ist die Fortsetzung einer schier unendlichen Geschichte, die nicht nur für Eltern und Kinder eine Menge Frust bereithält, sondern auch für den Initiator des in der Region wohl einmaligen Projekts.

Der Acherner Stefan Schnurr muss seit Jahren zusehen, wie seine Ideen für einen Spielplatz, der aus dem Rahmen fällt, technisch mit teilweise beachtlicher Raffinesse umgesetzt, mehr und mehr Sicherheitsbedenken zum Opfer fallen.

Ein Dauerbrenner in Achern, der erst kürzlich wieder für Frust sorgte: Die Stadt kündigte an, das sogenannte Hamsterrad zu sperren. Seither ist es von einem Bauzaun eingegrenzt. Was genau kaputt ist, das war auch auf Nachfrage im Rathaus nicht zu eruieren. Man sehe Verletzungsgefahr, hieß es.

Am Montagabend im Bauausschuss dann die Hiobsbotschaft. Man werde nach einer Begehung durch die Dekra „relativ schnell das eine oder andere sperren müssen“, verkündete Oberbürgermeister Manuel Tabor (CDU) dem Gremium. Betroffen seien, so ergänzte Baubürgermeister Andreas Kollefrath, vor allem die Spielgeräte im Bereich des Hügels. Die Dekra habe schon vor Ort Bedenken geäußert, ein Gutachten werde folgen.

Die ganze Tragweite wurde am Dienstagmorgen deutlich. Mitarbeiter des Bauhofs sperrten weite Teile des vor allem an Wochenenden und Feiertagen hoch frequentierten Platzes mit Bauzäunen ab. Was genau defekt ist, ob es sich um grundlegende Bedenken wegen der Konstruktion handelt oder die Geräte vielmehr vom Zahn derzeit angenagt wurden, dazu wollte sich Kollefrath auch am Dienstag nicht näher äußern.

Das Gutachten der Prüfer liege noch nicht vor. Man werde zeitnah die Öffentlichkeit informieren, sobald man es erhalten und gesichtet habe.

Stadträte sehen Entwicklung mit Sorge

Schon am Montag hatten die Stadträte deutlich gemacht, dass dieser Spielplatz für in ihren Augen eine besondere Rolle hat: „Das ist ein essenzieller Bestandteil der Aufenthaltsqualität in Achern“, betonte Karl Früh (CDU). Man stehe jetzt unter Zeitdruck: „Bitte machen Sie das nicht so, dass es erst wieder auf den nächsten Winter fertig wird.“ CDU wie ABL kündigten an, Haushaltsmittel für notwendige Reparaturen freizugeben.

Geklärt ist unterdessen die Zukunft der abgebrannten Toilettenanlage im Stadtgarten, wenige Meter vom Spielplatz entfernt, der Bauausschuss gab am Montag grünes Licht für einen Neubau.

Er wird, möglichst vandalismushemmend ausgestattet, rund 180.000 Euro kosten. Geld ist da, ein Landeszuschuss ermöglicht es sogar, größer zu bauen als ursprünglich geplant.