Mögliche Schadenersatzforderung

Geplantes Betonwerk in Achern abgelehnt: Gemeinderat scheut Prozessrisiko nicht

Das in unmittelbarer Nähe zu einem Seniorenheim geplante Betonwerk sorgt in Achern weiter für Diskussionen. Der Gemeinderat will hart bleiben – auch wenn Schadenersatzforderungen drohen.