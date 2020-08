Betrunkener in Achern beschädigt Eingangstür - Strafverfahren folgt

Betrunkener randaliert in Achern

Da er zu einem Gebäude in Achern keinen Zugang erhielt, demolierte ein Mann in Achern die Scheibe der Eingangstüre. Um weitere Schäden zu verhindern wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.