Betrunkener Mann randaliert in einer Tankstelle in Achern

Gegen 18.45 Uhr wurde eine lautstark pöbelnde Person in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der stark alkoholisierte Mann unkooperativ und aggressiv. Der 47-Jährige wollte das Gelände trotz mehreren Aufforderungen nicht verlassen. In Folge wurde er vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Achern/Oberkirch gebracht.