Biber haben sich rund um Rheinau niedergelassen

Naturschützer hielten die Entdeckung über Jahre geheim. Heute lebt eine wachsende Population in den Rheinauen. Das könnte vor allem für die Kieswerke in den Rheinauen problematisch werden.

Sie sind klein, dick und können mit ihren scharfen Zähnen in wenigen Stunden ganze Bäume fällen. In Rheinau hat sich eine Biberpopulation entwickelt, die stetig zu wachsen scheint.

Der Helmlinger Naturschützer und Nabu-Mitglied Uwe Wagner hat in den vergangenen Jahren genau dokumentiert, wie die Nager in das Gebiet zwischen Helmlingen und Diersheim eingewandert sind. Mindestens drei Familien sollen bereits in die Flussauen leben. In wenigen Jahren könnten es noch viel mehr sein.