Bogenschützen im Rollstuhl oder mit Sehbehinderung haben bisher kaum Möglichkeiten zum Training. Der Acherner Bogenclub will das mit einem weithin einmaligen Projekt ändern.

Einmalig in Südbaden

Der Acherner Bogenclub will Trainingsstätte für Schützen mit Behinderung werden – die einzige weit und breit. Die Anlage, die bisher eher an eine Holperpiste erinnert, soll zukünftig mit dem Rollstuhl befahrbar sein. Zudem sollen Menschen mit geistiger Behinderung oder mit Sehbeeinträchtigungen hier gut trainieren können.

„In ganz Südbaden gibt es nichts Vergleichbares“, sagt der Vorsitzende Andreas Kuhrau: Die nächsten Anlagen auch für Behindertensportler, von denen er wisse, gebe es in Nordrhein-Westfalen und in Bayern.

Wie der Verein sich das künftige integrative Bogensportzentrum vorstellt, präsentierte Kuhrau jetzt dem Bau- und Umweltausschuss des Acherner Gemeinderats.

Acht Menschen mit Behinderung trainieren derzeit beim Bogenclub Achern

Bisher hat der Verein Kooperationen mit der Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern und der Montessori-Schule in Sasbach. Acht Menschen mit Behinderung trainieren derzeit in Achern. Der Bogenclub geht aber davon aus, dass es mehr werden. Einzelne Interessenten hätten sich schon gemeldet.

Durch Kontakte zum Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband, zur überregionalen Behinderten-Sportgemeinschaft und gar Experten für paralympisches Bogenschießen wisse Kuhrau: „Wir rennen mit der Idee offene Türen ein.“ Es gebe überall dort „jede Menge Anfragen von Leuten, die gern Bogenschießen würden, aber keine Möglichkeiten haben“.

Das ist bisher auch in Achern schwierig. Das Problem: Das Gelände an sich. Die sogenannte Schießlinie, die Startlinie für die Schützen, ist nicht für Rollstühle geeignet, es gibt keine befestigten Wege, und wenn es regnet, wird es schnell schlammig. Geplant ist daher zunächst, die Schießlinie auszubauen. Im zweiten Schritt soll eine Schießsporthalle gebaut werden, später dann noch ein neues Clubhaus.

Wir begeben uns da auf Neuland. Andreas Kuhrau, Bogenclub Achern

„Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, den Verein voranzubringen und den Sport für alle Menschen zu öffnen“, sagt Kuhrau. Man wolle der „attraktivste und breit aufgestellte Bogenverein zwischen Karlsruhe und Freiburg“ werden.

Für Menschen mit Behinderung gebe es kaum Möglichkeiten, den Sport auszuüben. „Wir begeben uns da auf Neuland“, sagt der Vereinsvorsitzende weiter. Dabei sei Bogenschießen insbesondere für Menschen im Rollstuhl ein gut geeigneter Sport und werde auch in der Rehabilitation eingesetzt.

Noch unbekannter sei das Bogenschießen für Sehbehinderte. Diese brauchen eine feste Markierung auf dem Boden zur Orientierung, eine spezielle Vorrichtung zum Schießen selbst und einen Trainer, der erklärt, wohin genau die Pfeile geflogen sind. Die Acherner seien schon jetzt der einzige Verein in Südbaden, der die entsprechende Ausrüstung besitzt.

Das Ziel des Bogenclubs: Vom kommenden Winter an sollen die Schützen in der neuen Halle trainieren können. Dafür gebe es realistische Chancen, sagte Bürgermeister Dietmar Stiefel in der Sitzung. Vorher soll die Fläche, die der Stadt gehört, noch offiziell als Sportgelände ausgewiesen und ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Die Gesamtkosten schätzt Kuhrau zwischen 750.000 und einer Million Euro ein. Wie teuer das Bogensportzentrum am Ende wird, hängt davon ab, welche speziellen Anforderungen für Menschen mit Behinderungen genau zu erfüllen sind, von der Tür mit besonderer Breite über spezielle Böden für Rollstühle bis zur Heizung für vorgeschriebene Raumtemperaturen in der Halle.

Stadt Achern übernimmt Teil der Kosten für Sportzentrum

Neben Sponsoren und Förderern wird auch die Stadt einen bislang noch offenen Anteil übernehmen.

Ein Architekturbüro hat die Schützen bei den ersten Planungen unterstützt, um zu klären, ob das Projekt überhaupt machbar ist. „Der Verein hatte schon viele Gespräche und braucht jetzt grünes Licht, um weitermachen zu können“, sagte Kuhrau. Dies gaben die Fraktionen im Bau- und Umweltausschuss einstimmig.