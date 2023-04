Brand bricht in Waschküche einer Acherner Flüchtlingsunterkunft aus

Am frühen Samstagmorgen ist in einer Acherner Flüchtlingsunterkunft ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am frühen Samstagmorgen in der Flüchtlingsunterkunft in der Morez Straße in Achern zu einem Brandausbruch im Bereich der Waschküche.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, verließen die Bewohner der Einrichtung daraufhin die Unterkunft und wurden vor Ort von den Rettungskräften betreut.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner unverletzt in die Einrichtung zurückkehren. Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes sind noch nicht abgeschlossen.

Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.