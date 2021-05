„Herzlich willkommen an diesem Kraftort christlicher Spiritualität.“ Normal begrüßt so ein Touristenführer seine Gäste für eine fachliche Erkundung einer Sehenswürdigkeit. Für die historische der Klosterruine Allerheiligen übernimmt diese Aufgabe eine selbsterklärende Broschüre mit Fotos und Texten.

„Du kannst mit diesem Heft verschiedene Stationen in der Klosterruine erkunden und so in die Geschichte von Allerheiligen eintauchen“, so die Einladung des Ökumenisches Netzwerkes Kirche im Nationalpark Schwarzwald. Die meditativen und historischen Texte hat Helga Klär, Sprecherin der Kirche im Nationalpark, verfasst, die jeweils passenden Fotos von der Klosterruine machte Ehemann Leo Klär. Der Klosterführer ist in der Allerheiligen-Kapelle erhältlich.

„Welche Geschichte verbirgt sich zwischen diesen Mauern?“, lautet die Eingangsfrage, bevor sich der Besucher auf die Spurensuche nach einem einmaligen Ort im Nordschwarzwald macht. Auf einen Blick hat er kurz und prägnant die über 600-jährige Geschichte des Klosters vor Augen, dazu einen Grundriss, auf dem gut zu sehen ist, wo sich welche Räume der Mönche vom Orden der Prämonstratenser befanden.

Klosterruine Allerheiligen ist Sehenswürdigkeit mit großer Anziehungskraft

Anschaulich ist, dass die Klosterruine auch aus einer Perspektive sowohl als Gemälde aus dem Jahre 1823 und damit vor der Auflösung durch Markgraf Karl Friedrich von Baden im Zuge der Säkularisation (1802/03) und der Zerstörung dargestellt, als auch als aktuelle Ruine, bei der Linien die ursprüngliche Form nachzeichnen. Wer etwas nach oben steigt und von der Kapelle auf die Ruine hinab schaut, sieht auf einem Bild das Langhaus und das Querschiff mit der „Vierung“ eingezeichnet.

Das Kloster Allerheiligen Das von Uta von Schauenburg gestiftete Kloster beherbergte Mönche des Ordens der Prämonstratenser. Es gab eine Internatsschule mit Bibliothek, die Mönche unterrichteten die Kinder der Umgebung und betreuten die landwirtschaftlichen Güter. Noch heute finden sich viele Spuren von Allerheiligen in den Gemeinden. In vielen Kirchen befinden sich Relikte des Klosters, wie etwa Altäre in Bad Peterstal, Statuen in Nußbach, Abbruch-Steine in den Kirchen von Ottenhöfen und Achern oder in der Wallfahrtskirche Mariä Krönung in Lautenbach. Diese weit verzweigten Verbindungen wurde durch die aktuelle Renovation der Allerheiligen-Kapelle und der Neugestaltung des Außenbereiches mit Atrium, Weg, Bachlauf und barrierefreiem Zugang zu Kapelle hervorgehoben. Die Erzdiözese finanzierte 334.000 Euro, über das Leader-Programm kamen 287.375 Euro und 50.000 Euro über die Erzbischof-Bernhard-Stiftung Freiburg, 10.000 Euro stellte die Bernhard-Friedmann-Stiftung Ottersweier für das Kreuz bereit. 57.000 Euro müssen über Spenden finanziert werden.

Die Klosterruine ist seit vielen Jahren eine Sehenswürdigkeit mit großer Anziehungskraft. Viele Besucher fragen sich, weshalb um Himmelswillen die Mönche ein Kloster so weit entfernt von Dörfern, in einem abgelegenen Tal und noch dazu auf 620 Metern Höhe erbaut haben. Die Antwort gibt der Klosterführer. Er verweist auf eine Legende, nach der ein Esel mit dem Stiftungsgeld von Uta von Schauenburg losgeschickt wurde, um den richtigen Platz für das Kloster zu finden.

So lebten die Mönche früher im Kloster

Müde und erschöpft habe der Esel die Geldsäcke weit oberhalb der heutigen Klosterruine abgeworfen. Doch sie seien dann aber immer weiter ins Tal gerollt und blieben an einem Ort liegen, der wind- und wettergeschützt ist, den Blick nach Süden ins Tal öffnet, eine lange Sonneneinstrahlung zulässt und weit weg von Räubern, Plünderern und Gegner jedweder Art ist. Es war also ein perfekter Ort für ein stilles und abgeschiedenes Leben, wie es für ein Leben als Mönche in Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit die Regel ist.

Doch ganz so abgeschieden waren die Mönche nicht: Allerheiligen und seine Äbte hatten jahrhundertelang einen großen Einfluss auf die Region. Lehenshöfe wurden gegründet. Diese mussten Abgaben entrichten, es kam zur Gründung von Pfarreien, die Mönche betreuten die Christen pastoral in den abgelegenen Zinken.

Nicht zuletzt sorgten sie für die Bildung der Kinder, sie unterhielten eine Internatsschule, die 1594 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Vor der Schließung des Klosters lebten hier bis zu 50 Schüler im Internat mit Gymnasium. Die Schule genoss einen sehr guten Ruf und Kinder aus ärmeren Familien wurden kostenlos aufgenommen.

Viele Bücher gingen bei der Auflösung des Klosters verloren

Mit viel Fachkenntnis ist der Rundgang durch die Ruinen beschrieben, die geradezu lebendig werden, wenn der Gast durch das „Paradies“ in die Kirche eintritt, die Marienkapelle besucht oder im Kapitelsaal am Tisch der Mönche „Platz nimmt“. Steinerne Zeugen finden sich auch an der Stelle, an der Mönche und Schüler einst zu ihren Kammern gelangten.

Zu jedem Kloster gehörte eine Bibliothek, in Allerheiligen soll bis zu 5.000 Bücher vorhanden gewesen sein. Viele Bücher gingen bei der Auflösung des Klosters verloren, ein Teil ist in der Hofbibliothek in Karlsruhe und in der Universitätsbibliothek in Heidelberg.