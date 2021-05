Achern ist eine Stadt der Brunnen: Der „Becke Alisi“ lässt Lausbuben in den Brunnen auf dem Rathausplatz plumpsen. Ein Jüngling im Adamskostüm sinniert beim Adlerplatz-Brunnen vor sich hin und in der Heimat der „Groschwierer Frösch“ kann es gar nicht anders sein, als dass Frösche quaken und mit ihren breiten Mäulern den Dorfbrunnen zieren.

Ein historisches Schmuckstück ist der Brunnen im Hof der Illenau, der aus den Anfängen der Heil- und Pflegeanstalt Illenau im Jahr 1842 stammt, die Mitte der Gebäude markiert und ein beliebter Ort für Selfies, zum Verweilen oder zum Planschen an heißen Tagen ist.

Doch ganz so romantisch „wie am Brunnen vor dem Tore“ war es längst nicht bei den Brunnen, die Lebenselixier für Mensch und Tier, aber auch Zankapfel waren, wenn der eine dem anderen „das Wasser abgrub“. So war der heute noch aktive Röhrbunnen in Mösbach oft Anlass für Streit, so dass der Bischöflich Straßburgische Oberamtmann einschreiten und am 24. April 1683 einen „Brunnenbrief“ mit Androhungen von Strafgeldern erlassen musste.