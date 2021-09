Die Bundestagswahl findet in Corona-Zeiten unter besonderen Vorzeichen statt. Ein Nebeneffekt der geänderten Spielregeln: In Achern sind die Wahllokale jetzt barrierefrei. Das war nicht immer der Fall.

Die erfolgreich absolvierte Landtagswahl in diesem Frühjahr dient als Blaupause für den Urnengang am 26. September. Dann sind die Bürger im Wahlkreis Offenburg aufgerufen, einen neuen Bundestag zu bestimmen.

Sie tun dies, wie schon am 14. März bei der Wahl des 17. Stuttgarter Landesparlaments, unter Corona-Bedingungen. Das heißt wieder für rund die Hälfte der Menschen: per Brief. 75 Briefwahlbezirke gibt es in diesem Herbst im Wahlkreis 284 Offenburg. Zum Vergleich: Vor vier Jahren waren es 40.

Die Städte und Gemeinde stellen sich darauf ein. Und sie schöpfen, anders als andere Bundesländer, aus den Erfahrungen des Frühlings: „Wir profitieren von der Landtagswahl“, sagt Katharina Busam, die im Acherner Rathaus für die Organisation des Urnengangs und die Koordinierung der 240 Wahlhelfer zuständig ist.