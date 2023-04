Wie soll es nach dem Missbrauchsgutachten der Erzdiözese Freiburg in den Pfarreien vor Ort weiter gehen? In Achern gab es nun einen Bußgottesdienst für Missbrauchsopfer. Dabei kamen auch Betroffene zu Wort.

Wie soll es nach dem Missbrauchsgutachten der Erzdiözese Freiburg in den Pfarreien vor Ort weiter gehen? Wie soll darüber gesprochen werden? Welche Schritte der Aufarbeitung, der Sensibilisierung und des Vertrauensgewinns müssen gegangen werden? „Wir wollen uns bewusst dem stellen, was passiert ist“, sagte Pfarrer Christof Scherer beim Bußgottesdienst in der Kirche „Unserer Lieben Frau“ anlässlich der Veröffentlichung der Aktenanalyse zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Erzdiözese Freiburg, „die alle sprachlos machte“. Weiter betonte er: „So soll Kirche wirklich nicht sein, wie es das Gutachten gezeigt hat.“

In dem Bußgottesdienst am vergangenen Dienstag sollte all das, was Menschen erlitten haben und was an Schuld passiert sei, in den Blick genommen und vor Gott hingetragen werden. Dazu waren die Besucher auch nach deutlichen Worten von Pastoralreferentin Lisa Schillinger und Gemeindereferentin Sonja Weißenberger über den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen und die unfassbare Vertuschung des Geschehens eingeladen, ihr Empfinden und ihre Klage auf Blätter zu schreiben und in ein Holzkästchen zu legen.

Nach dem Gottesdienst wurde es dem Feuer mit seinem himmelwärts steigenden Rauch gleichsam vor Gott hingelegt. „Was wir nur noch können, ist Gott die Schuld hinzuhalten“, so Scherer. „Wir können von niemand Versöhnung einfordern, das geht nicht.“ Sein eigenes Empfinden beschrieb der Leiter der Seelsorgeeinheit Achern so: „Es wechselt! Es gibt Stunden, in denen ich zornig bin, und zwar richtig zornig“, so Scherer. „Es gibt Momente, die mich abschrecken, fremdschämen für das, was passiert ist. Und es gibt Momente, in denen ich versuche, mich so gut es geht hineinzuversetzen in das, was Menschen erlitten haben.“

Missbrauchstaten sind nach fünf Jahren verjährt

Ihr Entsetzen über das, was ihrem 14-jährigen Bruder durch einen Geistlichen widerfahren ist, brachte Barbara Falk zum Ausdruck. Sie wandte sich damals an einen Priester, der den Missbrauch bei der Erzdiözese Freiburg vortrug. Wenn das Opfer keine Anzeige mache, könne man nichts tun, war die Antwort. „Viele Jahre verstreichen, Wut und Hilflosigkeit bleiben.“

Vor einigen Jahren, der Bruder war verheiratet und hatte Kinder, wurde sein psychischer Druck so groß, dass er sich entschloss, den Missbrauch zur Anzeige zu bringen. „Letztendlich war die Zeit reif, er wurde gehört, ernst genommen und bekam auch eine Entschädigung und psychologische Hilfe.“

Reichte das aus? Da die Tat juristisch verjährt war, gab es keine Anklage. „Aber wo ist das Gewissen des Täters? Ja, ich wünsche ihm oft, dass dieses Gewissen ihn immer wieder deutlich schüttelt – innerlich wird er wissen, was er getan hat.“ Doch solange sich Täter weiterhin verstecken, verstecken können, da die Taten nach nur fünf Jahren verjährt seien, so lange könne kaum beziehungsweise schwierig verziehen werden.

Pfarrer Christof Scherer spricht über neue Standards zur Missbrauchs-Prävention

Die Aufklärung und besonders den Bericht der Erzdiözese Freiburg bezeichnete Barbara Falk als sehr gut und wichtig. „Vielleicht ist nicht alles oder gar nichts wieder gutzumachen. Vergebung ist etwas Wichtiges und Heilsames, aber das können nur die Betroffenen selbst entscheiden.“

Nach dem Gottesdienst stellte Scherer auf Nachfrage fest, dass im Bistum wie auch in der Seelsorgeeinheit Standards erarbeitet wurde, wie die Verantwortlichen im kirchlichen Raum präventiv tätig sein wollen. „Jetzt kommt es darauf an, diese Standards beharrlich zu implementieren“, so Scherer. „Es darf sich hier um keine Papiertiger handeln, wir müssen wirklich lernen, dass Prävention eine Daueraufgabe darstellt.“

Im Bereich der Seelsorgeeinheit Achern habe es seines Wissens kein Fall von sexuellem Missbrauch im Raum der Kirche ereignet. „Das darf nun aber nicht dazu führen, das Feld so einfach beiseite zu schieben. Denn wir wissen ja nicht, was Menschen in anderen Pfarreien erlebt haben, die heute in Achern leben.“