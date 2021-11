City-Manager soll Stadtmarketing in Achern bündeln

Ein umfassendes Arbeitsprogramm hat sich Monika Ross mit ihrem Team und mit der Stadt Achern für 2022 vorgenommen und bereits folgende Aktivitäten fest eingeplant: Bauernmarkt am 19. März, Verkaufsoffener Sonntag am 3. April, Mille Fleurs am 7. Mai, Feierabendtreffs in der Kapellenstraße am 7., 14., 21. und 28. Juli, Street Food Festival am 23. und 24. September, Bauernmarkt am 8. Oktober, Verkaufsoffener Sonntag am 30. Oktober, Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 18. Dezember, Nikolausaktion auf dem Weihnachtsmarkt am 3. Dezember