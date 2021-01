Philipp Schäfer ordnet gerade ein paar rote Hausschuhe ein. Er ist einer der Geschäftsführer von Schuh Schäfer in Achern und nimmt wie viele andere Inhaber ab diesem Montag am Click-and-Collect-Service teil. Das Land Baden-Württemberg erlaubt wieder generell, dass Kunden ihre gewünschten Artikel über das Internet, per E-Mail oder telefonisch bestellen, die Waren bezahlen und im Geschäft abholen dürfen.

Schäfer bietet bereits online eine Vielzahl an Schuhen an, meint dennoch, dass auch sein Geschäft vom stationären Verkauf lebe. Das Abholsystem habe sich jedoch bereits im vergangenen Jahr bewährt. Kunden hätten über die verschiedensten Wege Schuhe bestellt – egal ob per Facebook oder E-Mail.