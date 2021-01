Ware telefonisch oder online reservieren und vor Ort nur noch bezahlen und abholen: Seit einer Woche bieten einige Händler in Achern den Click&Collect-Service an. Können sie damit die Umsatzeinbußen durch den Lockdown kompensieren?

Miriam Schnell schießt gerade ein Selfie vor dem Schuhhaus Butz in Achern. Sie hat sich ein Paar neue Winterschuhe gekauft. Im Hintergrund stehen zwei Tische mit einem Schild mit der Aufschrift „Abholstation“.

„Alles spricht für Click&Collect“, sagt Schnell und packt die schwarzen Schuhe ein. Seit einer Woche bietet das Schuhhaus wie viele andere Händler der Stadt den Service an. Bei Click&Collect reservieren Kunden telefonisch oder im Internet Produkte, holen die Ware beim Händler ab und bezahlen. Schnell ist Inhaberin des Brautsalons Lecher in Großweier, einen Abholservice kann sie jedoch in dieser Form nicht anbieten.

Den lokalen Handel der Stadt zu unterstützen, ist für sie daher besonders wichtig. Sie hätte ihre Schuhe auch bequem in einem Online-Shop einkaufen und zu sich nach Hause liefern lassen können: „Das passt nicht zu meinen Werten“, betont sie.