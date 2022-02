So manches, was an Covid-19-Informationen im Internet kursiert, lässt Experten fassungslos staunen. „Da gibt es wirklich unglaublich viele Falschinformationen, von denen sich Menschen auch immer wieder beeinflussen und verunsichern lassen“, weiß Franziska Möker.

Um das zu ändern, und vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund vertrauenswürdige Informationen zum Impfen an die Hand zu geben, hatte die Acherner Integrationsbeauftragte jüngst einen Impfpodcast ins Leben gerufen, der einige Irrtümer und Fehlinformationen aufklären sollte.

Und weil es dabei ganz besonders auf Seriosität ankomme, habe sie sich mit dem Acherner Allgemein- und Betriebsmediziner Thomas Kohler zusammengetan.

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie zählt Kohler zur Gruppe der besonders erfahrenen Ärzte, was den Umgang mit dem Virus angeht. Als Betriebsarzt war er schon früh unterwegs, um in Unternehmen und Einrichtungen quer durch die Ortenau Menschen auf Corona zu testen und später auch gegen das Virus zu impfen.

Acherner Impfpodcast: Ein wichtiges Stück interkulturelle Kommunikation

Insofern sei er dann auch der richtige Partner für eine durchaus sensible Aufgabe gewesen, erklärt Franziska Möker. Denn am Ende gehe es bei ihrem Podcast, der von einigen ehrenamtlichen Helfern in mehrere Sprachen übersetzt wurde, um ein wichtiges Stück interkultureller Kommunikation. Und die, weiß Möker, sei in höchstem Maße sensibel.

In ihrem gemeinsamen rund sieben minütigen Interview, das unter anderem auf YouTube zu sehen ist, sprechen Möker und Kohler einige typische „Fake News“ an, die sie im Netz gefunden hatten, und stellen sie richtig. So etwa, ob Frauen durch eine Impfung tatsächlich nicht mehr schwanger werden können. Auch das, so erklärt Kohler, sei eine Falschmeldung.

Facharzt aus Achern klärt Impfmythen auf

Ebenso beruhigen kann der Acherner Facharzt bei der Frage, ob durch den Impfstoff die DNA eines Menschen verändert würde. Es komme zu keinerlei Veränderung der DNA, sagt er im Podcast und informiert gleich danach über die Datenlage zu möglichen Krebserkrankungen oder auch darüber, dass mit dem Impfstoff Magnet-Chips implantiert würden.

„Es ist wirklich erschreckend, was da so alles von selbst ernannten Experten behauptet wird“, sagt Thomas Kohler. Für ihn sei es deshalb besonders wichtig gewesen, solche Falschinformationen möglichst seriös aufzuklären, ohne sich dabei über diejenigen lustig zu machen, für die solche Meldungen glaubhaft seien. Vieles könne man gar nicht so einfach wissen. Aufklärung sei da ganz wichtig – aber eben von glaubhaften Experten.

Auf Englisch, Arabisch, Russisch, Türkisch und die persischen Sprache Farsi wurde der Podcast von einer Reihe von Ehrenamtlern übersetzt. Außerdem noch in Tigrinya, eine Sprache, die vorwiegend in Afrika, besonders in Eritrea und Äthiopien gesprochen wird.

„Da waren zwar keine vereidigten Übersetzer am Werk, aber vertrauensvolle Menschen, die angehalten wurden, möglichst genau zu übersetzen, damit am Ende auch alles authentisch ist“, erklärt Felix Uchechukwu Akam. Der Arzt aus Nigeria war beim Aufbau des Podcasts ein wichtiger Partner für die Acherner Integrationsbeauftragte und selbst für die englische Übersetzung verantwortlich.

Zahl der Impfungen bei Menschen mit Migrationshintergrund steigt

Es scheint, als ob dieser Weg der Aufklärung der richtige gewesen war. Denn die Impfzahlen würden bei Menschen mit Migrationshintergrund in der Ortenau derzeit durchaus ansteigen, sagt Thomas Kohler.

Auf jeden Fall sei eine deutliche Verbesserung spürbar. Man habe zu den teils absurden Informationen im Internet einen klaren Gegenpol abgesetzt. Für Franziska Möker war es die Arbeit allemal wert. „Das war eine gute Idee, die wir künftig vielleicht auch bei ähnlich kritischen Themen wieder aufgreifen werden.“