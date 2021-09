Eine Bäckerei irgendwo in der Ortenau, in der letzten Augustwoche. In der Ecke sitzt ein gutes Dutzend Straßenwärter an den runden Bistrotischchen. Von Maske keine Spur, man vespert.

Zwei junge Herren treten ein. Sie hatten gerade ihren großen Auftritt im tiefergelegten Mercedes, älteres Baujahr, auf dem Parkplatz. Handys quer vor dem Mund, die Maske hängt am Kinn. So bestellen sie mit viel Getue zwei belegte Brötchen. Bis einen der beiden ein Niesreiz befällt, dem er ganz beiläufig nachgibt. Mitten im Laden, den Kopf leicht nach unten gerichtet. Das muss reichen als Infektionsschutz. Gesundheit!

Eine beliebige Szene in der Ortenau im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. Nicht nur in dieser Bäckerei. Die Menschen haben die Nase voll von Beschränkungen und Vorgaben. Abstand, Masken, und so weiter, keiner will es mehr hören und sehen. „Ich bin zweimal geimpft“ lautet auch unter durchaus aufgeschlossenen Mitbürgern die Entschuldigung dafür, wieder zu alten Gewohnheiten zurückzukehren. Auch, so viel Wahrheit muss sein, viel zu oft für den Autor dieser Zeilen.