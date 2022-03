Nach langer Corona-Pause

Theodor Noise Club in Achern öffnet wieder – doch die Angst vor neuen Einschränkungen bleibt

Acherns Theodor Noise Club öffnet wieder seine Türen. So wie früher wird es aber nicht mehr. Betreiber Marcus Möhrmann musste in der Pandemie Pläne streichen. Und nun fehlt es an Personal und Planungssicherheit.