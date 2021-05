Alle Bürger über 70 Jahren, die sich bis jetzt noch nicht impfen lassen konnten, können sich am 12. Juni in der Hornisgrindehalle impfen lassen. Bis zum 31. Mai können Termine über die Stadt Achern und die Gemeinden Lauf und Sasbach vereinbart werden, danach werden die noch offenen Termine an andere impfberechtigte Personen vergeben. Der zweite Impftermin wird voraussichtlich am 3. Juli stattfinden.

Als Corona-Schwerpunktpraxen und Fieberambulanzen stehen in Achern die Praxen Schöttgen und Schürmann, Am Stadtgarten 24, die Praxis Wössner in der Pappelallee 7 (für Kinder) sowie die Praxen Kohler und Kollegen, Ratskellerstraße 9, Spieker, Rennwiese 1, und Schindler in der Schwarzwaldstraße 2a in Önsbach (für Erwachsene) bereit.

Schnelltests bieten in Achern das Testzentrum Katholisches Gemeindehaus „St. Josef“, das Gesundheitszentrum „Vitalhaus“, der DM-Markt, das Schnelltestzentrum Achern-Önsbach (Zur Schule 5) und das MP Bildungsinstitut GmbH & Co. KG, Neulandstraße 8, an (jeweils mit Voranmeldung). Ohne Voranmeldung erfolgen Corona-Schnelltests am Globus-Baumarkt, im Schulungsraum der DRK/Feuerwehr in Fautenbach, in der Sporthalle Gamshurst und in der Schloßfeldhalle in Großweier. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.achern.de.

Ferner werden drei weitere kommerzielle Testeinrichtungen in der Kernstadt den Betrieb aufnehmen (jeweils ohne Voranmeldung). Es handelt sich hierbei um das Unternehmen Phema (Parkplatz Wilhelm-Schechter-Straße) sowie um das Unternehmen Corona Care Achern (Parkplatz bei der Apotheke am Stadtgarten sowie Amtsgerichtsparkplatz).