Die Polizei hat am Montag eine Teststation am Globus Baumarkt in Achern geschlossen. Kunden sollen sich nach BNN-Informationen beschwert haben.

Die Polizei hat am Montag eine Teststation am Globus Baumarkt in Achern geschlossen. Wie der Achener Revierleiter Guido Kühn auf BNN-Anfrage bestätigt, wurden die Beamten aktiv, nachdem der Betreiber einer Schließungsverfügung des Gesundheitsamtes in Offenburg vom Freitag nicht nachgekommen war.

Es sei allerdings unklar, ob die Verfügung am Montag bereits zugegangen war und der Betreiber vor der Maßnahme überhaupt von der Anordnung der Schließung wusste, so Kühn.

Auch die Pressestelle des Landratsamtes bestätigt die Schließung aufgrund „gravierender Mängel“, sieht sich aber auch nach mehrfacher Nachfrage nicht zuständig und verweist für weitere Informationen auf die Staatsanwaltschaft in Baden-Baden.