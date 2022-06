Dampfmangel: Lokomotive geht kurz vor Ottenhöfen die Puste aus

Achertäler Eisenbahnverein zählt an Pfingstmontag 1.400 Passagiere bei vier Sonderfahrten. Während der letzten Rückfahrt kam es zu einer Verspätung. Grund dafür: Ein Dampfmangel.

Gänsehaut-Momente verspürte Yannick Angerer in seiner Schaffner-Uniform am Pfingstmontag, als er sah, mit welcher Begeisterung die an den Gleisen winkende Bevölkerung die Wiederbelebung des Dampfzubetriebs im Achertal begrüßte. Hinzu kamen „viele glückliche Gesichter“ der Fahrgäste.

Der stellvertretende Vorsitzende des Achertäler Eisenbahnvereins berichtet von insgesamt 1.400 Passagieren bei zwei Hin- und Rückfahrten zwischen Achern und Ottenhöfen. Zugestiegen war auch eine Gruppe ukrainischer Kinder aus Mariupol.

Den großen Erfolg versteht der Verein als Beginn für mehr. „Die Reaktionen sehen wir als Bestätigung, weiterzumachen“, so Angerer. In Kooperation mit den Ulmer Eisenbahnfreunden, die die Dampfsonderfahrt mit der Lok 23058 im Abschnitt zwischen Karlsruhe und Achern betrieben, hat der Verein das finanzielle Risiko für die Fahrt im Achertal auf sich genommen; laut Vorsitzender Marco Graf in der Erwartung, zumindest eine schwarze Null zu schreiben.

Erfolgreicher Auftakt am Pfingsmontag

Nach dem erfolgreichen Auftakt fühlt sich der Verein nunmehr darin gestärkt, seine eigene, in jahrelanger Arbeit restaurierte Lok 20 auf den elf Kilometern entlang der Acher zum Einsatz zu bringen. Derzeit steht diese im Kandertal.

14 Ehrenamtliche des Vereins hielten am Pfingstmontag den Museumszug organisatorisch am Laufen, allen voran ihr technischer Leiter Bernd Roschach als Lokführer. Den Job des Heizers teilten sich die Achertäler mit den Ulmer Kollegen, die weitere Freiwillige stellten. Außerdem brachten die Ulmer rund 50 Ausflügler aus Karlsruhe ins Achertal mit.

Dem Massensturm bei der ersten Fahrt war der Sonderzug jedoch nicht gewachsen. „Rund 60 Menschen mussten in Achern und Oberachern aufgrund des überfüllten Zugs zurückgelassen werden“, bedauert Angerer. Viele hätten jedoch Verständnis gezeigt, seien nachmittags wiedergekommen. Bis zur erhofften Neuauflage 2023 soll der Ticketverkauf verbessert werden, verspricht er.

Obwohl der Verein sehr darauf bedacht war, den Fahrplan einzuhalten, um die Regelzüge der SWEG nicht zu behindern, erfolgte die letzte Rückfahrt am Nachmittag mit 20-minütiger Verspätung. Die Ursache war ein „Dampfmangel kurz vor Ottenhöfen“, so Angerer.

Sein Fazit: Der Tag sei für alle Beteiligte des Vereins zwar anstrengend gewesen, „aber für einen ersten komplett eigenen und selbst organisierten Betrieb sind wir höchst zufrieden“.

Fahrtickets für ukrainische Kinder und Jugendliche

Hocherfreut zeigte sich Tetiana Karpukhina darüber, dass der Eisenbahnverein Fahrtickets für den Nachmittag spendiert hatte. Sie leitet eine Gruppe von 26 ukrainischen Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 18 Jahren, die nach der Flucht vor russischen Panzern in Grüntal bei Freudenstadt ein Obdach gefunden hat. Karpukhina bedankte sich für die Freundlichkeit und Offenherzigkeit, die ihren Jungs und Mädchen aus dem christlichen Kinderheim „Republic Pilgrim“ entgegengebracht werden.

Die Kinder stammten aus schwierigen Familienverhältnissen, einige lebten zuvor auf der Straße, andere sind Waisen. Wann immer möglich, unternehmen die „Pilgrims“ Ausflüge in die Region.