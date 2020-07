Darf man ABC-Schützen bei der Einschulung fotografieren?

Das Fotografier-Verbot bei den Einschulungsfeiern ist ein Thema, das etwa schon in NRW für Schlagzeilen sorgte. Jetzt ist es auch in Baden-Württemberg angekommen. Doch was müssen Eltern von Erstklässlern denn nun beachten?

Was Eltern beachten müssen

Die Datenschutz-Grundverordnung von 2016 ist ein Bürokratiemonster. Sie hat inzwischen sogar Einfluss auf die Einschulung der ABC-Schützen. In Nordrhein-Westfalen, wo die Sommerferien zwei Wochen früher enden, ist das Fotografier-Verbot bei den Einschulungsfeiern längst ein Thema, das für Schlagzeilen sorgte.

Einige Grundschulen im bevölkerungsreichsten Bundesland haben den Eltern das Knipsen bei den offiziellen Feiern rundweg verboten und zumindest stark eingeschränkt. Wenige Tage vor der Einschulung ist diese Angelegenheit auch in Baden-Württemberg angekommen.

Beschwerden beim Schulamt Rastatt

„Wir haben das Thema auf der Schülerleitertagung kommuniziert“, berichtet Wolfgang Held, Leiter des Staatlichen Schulamtes Rastatt, auf Anfrage dieser Zeitung. Aus gutem Grund, denn bereits in den vergangenen Jahren hagelte es mitunter Beschwerden von Eltern, die nicht wollten, dass ihre Kinder abgelichtet werden.

„Diese Beschwerden kamen zwar nicht direkt bei uns als Aufsichtsbehörde an, aber die Schulleiter hatten zum Teil mit massiven Widerstand zu kämpfen“, sagt Held. „Jetzt fragen uns die Rektoren, wie sie sich verhalten sollen.“

Eltern sorgen sich, statt stolz zu sein

Das Staatliche Schulamt will das Fotografieren bei den Einschulungsfeiern nicht grundsätzlich verbieten. „Wir empfehlen den Schulleitern durch Aushänge und durch Zettel auf jedem Stuhl auf die Regeln aufmerksam zu machen“, erklärt Held. Auf diesen Rundschreiben wird dargelegt, wann und in welchem Bereich der Hallen Fotos gemacht werden dürfen. „Wer da nicht drauf sein will, kann sich rechtzeitig entfernen“, meint der Schulamtschef.

Die Zeiten in denen die ABC-Schützen mit ihren Schultüten stolz und auch zum Stolz ihrer Eltern auf Gruppenbildern abgebildet wurden, sind nach Einschätzung des Schulamtschefs lange vorbei. „Die Eltern machen sich Sorgen, wo die Fotos ihrer Kinder landen könnten“, erklärt er. Das ist längst nicht mehr wie in analogen Zeiten, als der Film entwickelt und Abzüge im Familienalbum landeten.

In den sozialen Netzwerken im Internet verbreiten sich einmal gepostete Fotos in Windeseile und niemand kann mehr kontrollieren, wer schließlich überall auf der Welt Zugang hat. Die Fälle von Pädophilie, über die die Medien regelmäßig berichten, machen die Bedenken der Eltern im Hinblick auf die unkontrollierte Verbreitung von Fotos im Internet nur umso größer.

Strenge Regeln an Schulen

„Die Richtlinien an unseren Schulen sind deshalb grundsätzlich streng“, berichtet Held. Er verweist auf die Datenschutz-Richtlinien an Schulen, die das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg zuletzt im Februar aktualisiert hat.

Dort ist als eine Option sogar von einem generellen Fotografier-Verbot bei schulischen Veranstaltungen die Rede. So weit will Held nicht gehen. Er bevorzugt die Variante mit Fotos nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Bereichen der Halle.

Fotos an Schulen grundsätzlich ein Problem

„Wenn Schulen Fotos von Schülern beispielsweise auf ihrer Homepage veröffentlichen, müssen sie die Eltern grundsätzlich zuvor anschreiben“; sagt der Schulamtsleiter. „Wir haben natürlich keinen Einfluss darauf, was Eltern mit ihren Bildmaterial auf Facebook machen.“ Fotos an Schulen sind inzwischen nicht nur für Eltern, sondern auch für Lehrer ein Problem.

Held berichtet von älteren Schülern, die ihre Lehrer mit dem Smartphone heimlich während des Unterrichts ablichten. „Natürlich möglichst unvorteilhaft“, stellt er fest. Auch dieses Bildmaterial wird über die sozialen Netzwerke verbreitet. Selbstverständlich ist auch das verboten.

Eltern sollten den Moment erleben