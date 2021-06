Als vor ziemlich genau fünf Monaten das Offenburger Impfzentrum an den Start ging, war klar: Es wird ein Marathon, kein Sprint. Aber es funktioniert noch immer nichts. Die Aufhebung der Priorisierung ist nur noch eine hilflose Geste.

Auch die Euphorie der ersten Tage und die nicht zu übersehende Erwartungshaltung der des ständigen Lockdowns überdrüssigen Menschen lasteten als Hypothek vom ersten Tag an auf einer Aktion, die es so noch nicht gegeben hat. Ein ganzes Land soll immunisiert werden.

Und so war es hinzunehmen, dass der Start zäh läuft, wie sich bald herausstellen sollte, viel zäher noch als erwartet. Das lag und liegt nicht am Engagement und Organisationstalent in der Ortenau – Kreis und Messe wuppen das Ding souverän - es liegt schlicht daran, dass der Impfstoff fehlt.

Dass die Impfzentren aber nach fünf und aller Voraussage nach auch nach sechs Monaten immer noch weit unter ihren Möglichkeiten arbeiten, das war beim Besuch in der Offenburger Messehalle in dieser Woche nicht zu übersehen.