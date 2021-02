Wie lange die Einschränkungen, mit denen die Corona-Krise bewältigt werden soll, noch erhalten bleiben, ist offen. Pläne schmieden kann man natürlich trotzdem schon. In Achern verraten Passanten, was sie nach der Pandemie als Erstes machen wollen.

Isoliert, von anderen Menschen getrennt – ein bisschen wie auf einer einsamen Insel gestrandet kann man sich während der Corona-Zeit fühlen: Was wollen die Menschen als Allererstes machen, wenn sie diese Insel mit dem Ende des Lockdowns sprichwörtlich irgendwann wieder verlassen dürfen? Die Redaktion hat Passanten in Achern nach ihren Ideen für die Zeit danach gefragt.

Wieder in ein Restaurant gehen, Freunde und Bekannte treffen, das kommt Christel Münch als Erstes in den Sinn. „Aber jetzt ist es eben gerade anders, stattdessen telefoniert man ein bisschen mehr miteinander.“ Während am Anfang der Pandemie alles völlig neu gewesen sei, habe sie sich an die Umstände gewöhnt. „Es ist mühsam. Aber das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben.“