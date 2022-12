Der kleine Spieleclub Achern hat eine große Mission

Am Wochenende des dritten Advents veranstaltet der kleine Spieleclub Achern zum 30. Mal die Spieletage. Die Veranstaltung findet erstmals in der Festhalle Oberachern statt.

An die Pandemie denken die Spielefreunde nicht gern zurück. Viel lieber als online zu spielen, sitzen sie stundenlang an Tischen über bunten Spielbrettern und Spielkarten zusammen, um zu scherzen, zu lachen, zu gewinnen und zu verlieren.

„Wir haben in kleinen Kreisen immer weitergemacht“, erzählt Vorstandssprecher Michael Krübel über die Zeit, in der wegen Corona zwei Jahre lang die Spieletage ausgefallen mussten.

Am 10. und 11. Dezember will der Club mit aktuell 39 Mitgliedern wieder hunderte Spiele vorstellen und bei Kindern ab drei Jahren und ihren Familien eine Leidenschaft für den geselligen Zeitvertreib wecken. Natürlich sind die Spiele des Jahres 2022 für Kinder, Erwachsene und Kenner dabei. Sie heißen Zauberberg, Cascadia und Living Forest .

„Die Stunden der Vorbereitung zählen wir nicht“, so Michael Krübel, der seit 1988 dabei ist. Er wird unterstützt von einem Vorstandsteam, in dem auch die junge Generation vertreten ist. Sie werden wohl die vielen bunten Kartons für die Spieletage vom Dachboden des Maison de France holen. Dort lagern rund 1.200 Spiele, zeigt Gründungsmitglied Judith Hodapp, die sich darum kümmert. Viele Jahre habe sie den Schatz des Vereins in ihrem Ökonomiegebäude zu Hause gelagert: bis zu 2.000 Spiele auf einmal.

Spieleclub Achern hat seine Ursprünge in den 1980er Jahren

Seit Ende der 1980er Jahre treffen sich die Liebhaber von Brett- und Gesellschaftsspielen. „Früher war das im Ochsen in Sasbach oder im Kreuz in Fautenbach, dann viele Jahre donnerstags im Bürgerhäusle in Achern“, erzählt die leidenschaftliche Spielerin von Strategiespielen.

Seit diesem Frühjahr wird am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr im Maison de France in der Illenau gespielt. Zehn bis 20 Mitglieder kommen dazu immer, Interessierte sind willkommen. Wer dabei Freude findet, kann auch mit zum Hüttenwochenende des Clubs: „Da spielen wir die Nächte durch“, erzählt Judith Hodapp.

Für den ersten öffentlichen Spielenachmittag im Bürgersaal des Rathauses im November 1990 stellte der damalige Mathelehrer am Gymnasium Achern, Matthias Vogel, seine eigenen Spiele zur Verfügung. Beim ersten Acherner Spieletag im Dezember 1991 standen 130 Spiele zur Auswahl.

Ein Jahr später wurden es zwei Spieletage, an denen 230 Spiele bereit standen und der Bürgersaal sich als zu klein erwies. Die dritte Ausgabe fand in der alten Acherner Jahnhalle statt. Danach entwickelte sich das Format in der Hornisgrindehalle weiter. Die achte Ausgabe der Acherner Spieletage 1998 zog an zwei Tagen rund 2.500 Besucher an.

Das Wichtigste beim Spielen ist das Miteinander

Initiator Matthias Vogel wollte schon damals einen Gegenpol zu einer „medienbestimmten Freizeitkultur“ setzen, bei der Kinder und Jugendliche alleine elektronische Spiele an Computern spielten. Das Wichtigste beim Spielen sei das Miteinander, da sind sich die leidenschaftlichen Spieler vom Spieleclub Achern auch heute noch einig. Sie freuen sich darauf, den Besuchern der 30. Acherner Spieletage viele Spiele zu zeigen und zu erklären.

Sie finden erstmals in der Festhalle Oberachern statt, weil die Hornisgrindehalle in Achern derzeit saniert wird. Am Samstag, 10. Dezember, wird von 13 bis 23 Uhr gespielt und bewirtet. Oberbürgermeister Klaus Muttach begrüßt die Spielefreunde um 18 Uhr. Auf der Tribüne gibt es einen Spiele-Flohmarkt. Am Sonntag, 11. Dezember, wird von 11 bis 18 Uhr gespielt. Es laufen Warhammer-Showmatches und eine Spiele-Auktion. Von 12 bis 15 Uhr können Kinder sich schminken lassen und um 16 Uhr ist eine Verlosung.