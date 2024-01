Edelkastanien jeden Alters werden vom Kastanienrindenkrebs befallen, Tannen und Fichten verlieren ihre Nadeln: Waldschäden sind auch im Naherholungsgebiet Nummer eins der Stadt Achern angekommen. 2023 musste Forstrevierleiter Thomas Westermann abgestorbene Bäume entlang von Wegen aus dem beliebten Oberacherner Wald entfernen und vom Borkenkäfer befallene Nadelbäume vorzeitig ernten lassen. Obwohl der Acherner Wald derzeit kein Nachhaltigkeitszertifikat hat, findet das Nadelholz Abnehmer.

Neu sei, dass viele Tannen in den Wipfeln dürr geworden seien, sagte er kürzlich dem Oberacherner Ortsrat. Sie würden anfällig für den Tannenborkenkäfer: „Das darf man nicht unterschätzen.“ Im Eiskellerwald und am Bienenbuckel seien Familien und Vereine, Kindergartengruppen und Imker unterwegs. Deshalb lege man besonderen Wert auf die Verkehrssicherung entlang von Wegen. Einmal pro Jahr lasse er das Gras an den Wegen mulchen und die Wege selbst pflegen. Dafür sei vor wenigen Wochen zum ersten Mal ein Spezialgerät eingesetzt worden, das den Wegbelag von den Rändern zurück nach innen geholt habe.

„Es wäre schön, wenn wir wieder in normale Fahrwasser mit planbaren Holzernte-Maßnahmen kommen würden“, so Westermann, der seit Januar 2022 für den Acherner Wald verantwortlich ist. Er gehe davon aus, dass trockene Sommer mit großer Hitze auch weiterhin Trockenschäden an Bäumen verursachen. Das führe zu mehr zufälligen Holznutzungen. „Diese Dinge können wir nicht planen. Wir rennen sozusagen dem Schadholz hinterher.“

Örtliches Sägewerk kauft Nadelholz

Das Nadelholz werde meist vom Sägewerk vor Ort gekauft und verwertet, sodass es nur kurze Wege zurücklege: „Es fällt aus dem Wald sozusagen direkt auf die Säge“, weiß der Förster. Glücklicherweise könnten Sägewerke einen gewissen Anteil an Holz ohne Nachhaltigkeitszertifikat verwenden: „Sonst hätten wir ein Absatzproblem.“ Aktuell habe der gesamte Acherner Wald kein PEFC-Siegel. Es wurde 2020 wegen der Verbiss-Situation durch Rehe im Auenwald in der Rheinebene entzogen.

Der Oberacherner Wald gehört ebenfalls dazu, obwohl es hier gar keinen übermäßigen Verbiss gibt. „Die Tanne als Zeigerpflanze für die Rehwild-Verbissbelastung verjüngt sich von selbst und auch Verbiss-Schäden an jungen und älteren Tannen sind in Oberachern gering“, so Thomas Westermann. Das sei einem „sehr ambitionierten und professionellen Jäger“ zu verdanken, der den Rehwild-Bestand auf einem für den Wald erträglichen Niveau halte. Dass ihm dies trotz der vielen Besucher des Waldes gelinge, davon profitierten auch alle anderen Baumarten.

Der Wald verjüngt sich in Oberachern selbst

Aufforstungen seien in Oberachern nicht nötig. „Der Wald verjüngt sich von selbst“, freut sich der Förster. Sein Vorgänger habe an einigen Stellen Lärchen angepflanzt, die jetzt fünf bis sieben Jahre alt seien und sich gut entwickelten: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Die vereinzelt noch vorhandenen Wuchshüllen aus Kunststoff sollen nach und nach verschwinden, sagt er zu.

Kastanienrindenkrebs befällt vitale Bäume

Positiv bei der Edelkastanie im Oberacherner Wald sei, dass es weiterhin Bäume gebe, die nicht vom Kastanienrindenkrebs befallen seien. Leider beeinträchtigte der Pilz vitale Bäume jeden Alters. Doch Kastanien hätten die Fähigkeit, aus dem Stock neu auszuschlagen, deshalb sei er zuversichtlich: „Die Kastanien werden durch den Rindenkrebs nicht ausgerottet.“ Dem Hinweis von Ortsrat Adolf Karcher, dass auch Rosskastanien im Sommer schon gelbe Blätter bekommen, will er nachgehen. Als Gründe kämen Trockenschäden oder ein Schädling in Betracht.

Rund 24.000 Euro Überschuss

Trotz Trockenschäden und vielen durch die Umstände erzwungenen Holzhieben hat der Oberacherner Wald 2022 einen Gewinn abgeworfen, wie Westermann im Ortsrat berichtete. Der Erlös je Festmeter lag bei rund 80 Euro, die umgelegten Kosten bei rund 50 Euro und der Überschuss bei rund 24.000 Euro. Die wirtschaftliche Bilanz des gesamten Acherner Waldes liege bisher nicht vor, so der Förster.

Im kommenden Jahr sollen im Oberacherner Wald weitere geschädigte Tannen gefällt werden, kündigt er an. Am Rebbergweg, der Annaruh und dem Jockeleguck plane er, den Wald zu durchforsten und einzelne Bäume schlagen. Zwischen Januar und März werde er wieder Brennholz vergeben. Dafür habe er zwischen 50 und 60 Interessenten. Der Preis für Nadelholz für Brennholz liege bei 52 Euro je Festmeter, der für Laubholz bei 65 Euro netto.