Deshalb ist die Stadt Achern sauer auf die Deutsche Bahn

Die Acherner Stadtverwaltung will am Bahnhof eine Mobilitätsstation einrichten. Doch die Deutsche Bahn spielt vorerst noch nicht mit.

Die Stadt Achern arbeitet am Projekt „Zukunftsbahnhof Achern“. Vorgesehen sind unter anderem erweiterte, sichere Fahrradabstellmöglichkeiten, eine Mobilitätsstation mit Leihfahrrädern und E-Carsharing sowie die Umgestaltung von Aufenthaltsflächen mit Neupflanzung von Bäumen vor.

Doch die Bahn zieht nicht mit – jedenfalls noch nicht. Dies beklagt die Stadt in einer Pressemitteilung nach dem jüngsten Netzwerktreffen des Mobilitätsnetzwerk Ortenau in deutlichen Worten. Das Treffen führte die Gruppe um Oberbürgermeister Klaus Muttach, die Bürgermeister von Offenburg, Lahr und Kehl zusammen mit weiteren Bürgermeistern und Kommunalvertretern zum Auftakt an den Bahnhof Achern.

Letzte Hürde ist die Einigung mit der Deutschen Bahn, welche bisher noch nicht zustande gekommen ist. Klaus Muttach

Oberbürgermeister Achern

Oberbürgermeister Klaus Muttach stellte das Modernisierungskonzept der wichtigsten und größten Mobilitätsdrehscheibe vor. Planung, Ausschreibung und Finanzierung seien vorbereitet. Die Stadt würde in dieses Projekt der Mobilitätswende mithilfe von Fördermitteln gerne rund 1,5 Millionen Euro investieren. „Letzte Hürde ist die Einigung mit der Deutschen Bahn, welche bisher noch nicht zustande gekommen ist“, erläuterte Klaus Muttach.

Bahnhof Achern soll Mobilitätsdrehscheibe werden

Eine Einigung ist erst einmal nicht in Sicht – zu weit liegen die Vorstellungen von Bahn und Stadt auseinander, wie weiter deutlich wird. „Letzte Hürde für den Startschuss ist die noch offene Verständigung mit der Deutschen Bahn als Eigentümerin des Bahnhofsplatzes.

Eine Übereignung an die Stadt Achern kommt für die Deutsche Bahn ebenso wenig infrage wie Eigeninvestitionen bei dem Bau eines Zukunftsbahnhofes. Auch die der Stadt gestellten Hürden für eine Gestattung zur Umsetzung der Pläne sind hoch“, so der Oberbürgermeister aus.

So soll die Vertragslaufzeit für einen Gestattungsvertrag nicht wie von der Stadt gewünscht für die Abschreibungsdauer von 25 Jahren, sondern nach dem Willen der Deutschen Bahn nur für zehn Jahre vereinbart werden. Außerdem soll die Stadt jederzeit entschädigungslos zum Rückbau verpflichtet werden, wenn die Bahn einen entsprechenden Bedarf anmeldet. Auch Abgaben und Steuern sollen künftig der Stadt auferlegt werden, obwohl das Eigentum unverändert bei der Deutschen Bahn bleibt.

Der Bahnhof in Achern, so der OB bei dem Treffen, habe in vielerlei Hinsicht eine hohe Funktionalität, wie beispielsweise den „Rundumlauf“ für Busse und Bring- und Abholdienste. Die Fahrradparkmöglichkeiten sollen mit einer modularen und damit erweiterbaren Konzeption zunächst von 232 auf 350 Abstellmöglichkeiten um 50 Prozent erweitert werden.

Weitere Fahrradboxen und Abstellmöglichkeiten auf dem Bahnhofsvorplatz

Neben Fahrradboxen wie bisher sollen zusätzlich neue Abstellmöglichkeiten überdacht und videoüberwacht geschaffen werden. Für das Dach ist eine Anlage zur Eigenstromversorgung mit extensiver Dachbegrünung und Flächen für ein Biodiversitätsdach vorgesehen.

Die Mobilitätsstation soll Leihfahrräder und Carsharing-Autos beinhalten.

15 neue Bäume am Hauptzugang zum Acherner Bahnhof

Entlang der Hauptzugangsachse sollen 15 Bäume neu gepflanzt, ein Trinkbrunnen realisiert und insgesamt eine höhere Attraktivität für Wartende geschaffen werden. Fachgebietsleiter Georg Straub erläuterte die Funktion des Bahnhofs und dessen zentrale Position an den Hauptachsen des Radverkehrsnetzes sowohl auf der Rheintalachse von Offenburg bis Bühl/Rastatt als auch deren Westanbindung in Richtung Frankreich bis nach Gambsheim.

Für die Finanzierung wird für Gesamtplanung mit den Gesamtkosten eine Förderquote in Höhe von bis zu 90 Prozent der anrechenbaren Kosten angestrebt.

„Die Stadt ist mit der Deutschen Bahn im Gespräch und hofft, dass diese sich auf eine faire Lösung mit der Stadt einlässt, damit endlich die Ampel auf Grün gestellt wird“, so Muttach.