Steht das Wohnprojekt der katholischen Kirchengemeinde Achern „Arche Achern“ vor dem Aus? In einem Kreuzundmehr-Gottesdienst meldeten sich die Ehrenamtlichen, die es leiten und mitarbeiten, mit einem Hilferuf zu Wort.

Entwickelt von drei begeisterten Ehrenamtlichen und unter der Leitung von Pfarrer Joachim Giesler, wurde die Arche Achern 2018 geöffnet. Ein großzügiger Stifter hatte das Geld gespendet, mit dem ein Haus in der Kernstadt angemietet werden konnte. In den ersten zwei Jahren wurde das Hilfsangebot für Menschen ohne Obdach und in prekären Wohnsituationen durch einen Sozialarbeiter unterstützt. Seit mehr als zwei Jahren wird es rein ehrenamtlich organisiert. 30 Bewohner hatte das Haus bereits.

Sie hatten ihren Arbeitsplatz verloren, einen Schicksalsschlag erlitten, eine chronische Krankheit oder Beziehungskonflikte, manche waren überschuldet. Aufgenommen wurden Personen mit der Bereitschaft, etwas zu verändern. Dabei konnte das Team der Arche Achern in vielen Fällen helfen. Die meisten Bewohner konnten nach einigen Monaten in ein neues Mietverhältnis wechseln und wieder auf eigenen Beinen stehen.

Das Team habe bereichernde Erfahrungen gemacht und Erfolge erlebt, sagten Oliver und Monika Bäuerle bei Kreuzundmehr. Es habe auch aushalten müssen, dass einzelne Bewohner nicht zu Veränderungen bereit waren. „Wir mussten die Grenzen unserer Hilfsmöglichkeiten erkennen“, so Andrea Riehle. Persönliche Lebensumstände veranlassten einige Helfer, sich weniger oder gar nicht mehr einzubringen. Statt anfangs 16 Ehrenamtlichen sind es aktuell noch neun. Jeder engagiert sich nach seinen Möglichkeiten regelmäßig oder punktuell.

Sie wünschen sich, dass von dem weit und breit einzigartigen Wohnprojekt noch viele Menschen profitieren können. Seit Sommer 2022 seien sie auf der Suche, doch niemand habe sich gemeldet, berichten Oliver und Monika Bäuerle. Sie müssten das Angebot möglicherweise zum Jahresende auslaufen lassen.

Arche Achern sucht dringend neue Ehrenamtliche

Die bislang engagierten Helfer gaben die Rückmeldung, dass sie die Möglichkeit des Perspektivwechsels und den Kontakt zu unterschiedlichen Menschen schätzen und sich freuen, wenn sie bei einem Neustart helfen können. Das Projekt sei eine Möglichkeit, in der Nachfolge Jesu zu wachsen, der sich immer neu Menschen in schwierigen Situationen zugewandt hat.

Weil es Not in Verbindung mit dem Verlust der Wohnung immer wieder gebe, sei die Arche Achern „ein zeitloses und hochaktuelles Projekt“, weiß der Leiter der katholischen Kirchengemeinde Achern, Pfarrer Christoph Scherer. Es sei ihr Markenzeichen und ihr Mehrwert, dass Ehrenamtliche Zeit, Liebe und Mühe investieren. „Schon die Beziehungsebene zwischen den Bewohnern und Ehrenamtlichen ist eine ganz andere als bei einem bezahlten Betreuungsverhältnis.“

Von einem „guten, wichtigen Projekt, das bisher gut gelaufen ist“, spricht die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Regine Schwall-Geier. Das Ehepaar Bäuerle habe es aufgebaut, ins Laufen gebracht und fünf Jahre lang geleitet. Jeder dürfe sich aus einem Ehrenamt auch wieder verabschieden. Deshalb suche man nun nach Personen, die sich vorstellen können, die Aufgaben zu übernehmen. Sie sollten Lebenserfahrung und Erfahrung in einem sozialen Bereich mitbringen.

Sie brauchen auch die Fähigkeit, zuzuhören und sich einzufühlen, meint Monika Bäuerle: „Nachsicht und Geduld können gar nicht groß genug sein.“ Sollte man niemanden finden, werde das Projekt sich vielleicht verändern, meint Regine Schwall-Geier. Man könnte in Betracht ziehen, eine hauptamtliche Kraft einzustellen, so Pfarrer Scherer: „Ich denke, dass dadurch aber etwas vom besonderen Charme der Arche Achern verloren ginge.“